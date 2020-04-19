Сирия, 19 апреля. Неизвестные взорвали школу на востоке Дейр-эз-Зора. В Хасаке конвой сил международной коалиции заблокировал дорогу патрулю военной полиции ВС РФ. В Даръа найден убитым мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Демократические силы Сирии» (SDF): на востоке Дейр-эз-Зора лишились одного боевика, застреленного неизвестными.

Международная коалиция: перекрыли дорогу на пути следования конвоя российской военной полиции в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в организации двух подрывов автомобилей в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает агентство Masar Press Net, на востоке провинции группа неизвестных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства», заминировала здание школы Увейд-Салама в поселке Хавиджа. Информации о раненных и пострадавших в результате взрыва не поступало, материальный ущерб был нанесен только самому зданию.

Источник также сообщил, что в окрестностях поселка Басра, неизвестные лица совершили покушение на представителя сил безопасности «Демократических сил Сирии». По данным местного источника, нападающие открыли по нему огонь из автоматов, убив курдского боевика на месте. В покушении также подозревают «спящие ячейки» ИГ.

Как передает агентство Deir Ezzor, у нефтегазового месторождения Аль-Омар был взорван автомобиль курдских боевиков. Сведения о жертвах пока уточняются.

Провинция Даръа

Как сообщает агентство Halab Today, на дороге между поселениями Сахем аль-Джулан и Джиллин было обнаружено тело пожилого мужчины по имени Маджид Ахмад Фанди. По информации агентства, убитый – уроженец поселка Айн-Тарма расположенного в провинции Дамаск, его сыновья служат в сирийской армии. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за убийство гражданского, однако силы безопасности возлагают вину на «спящие ячейки» боевиков. С начала года в провинции выросло количество нападений на представителей официальной власти и военнослужащих сирийской армии. Активность боевиков связывают с попыткой дестабилизировать ситуацию на юге страны. По мнению военных аналитиков, «спящие ячейки» получают помощь от сил международной коалиции, которые базируются на юге Хомса.

Провинция Идлиб

Поступили новые сведения о взрыве, который прогремел утром в центре города Идлиб. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), самодельная бомба была установлена в автомобиль полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам». Информации о лицах, которые установили СВУ в его машину по-прежнему нет. Отметим, что в пятницу в соседей провинции Алеппо неизвестные с помощью аналогичной бомбы взорвали машину другого высокопоставленного члена «Хайят Тахрир аш-Шам». Командир скончался на месте от полученных ран. Местные источники расходятся во мнениях, является ли эта серия покушений внутренней чисткой среди командиров, которые не поддержали идею реорганизации, или результатом междоусобных войн между различными группировками, действующими в Идлибе.

Провинция Хасака

Американские войска в очередной раз не пропустили конвой российской полиции. Как передает агентство Halab Today, инцидент произошел к югу от города Рас аль-Эйн, где конвой международной коалиции перекрыл дорогу автоколонне военной полиции ВС РФ. Патруль был вынужден сделать крюк, изменив свой маршрут. Отметим, что со стороны коалиции, это далеко не первая попытка препятствовать работе ВС РФ в указанном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.