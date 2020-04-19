Штурм объяснила, почему не сложился ее роман с Сафроновым

Москва, 19 апреля. Певица Наталья Штурм призналась, что ее роман с художником Никасом Сафроновым не сложился из-за ее фигуры.

«Никас любит большие формы, но у меня их не достает. Он влюблен в большие задницы. Моей не хватает три-четыре размера», — рассказала Штурм в эфире НТВ.

При этом певица призналась, что с легкостью может раздеться перед камерами и не видит в этом ничего зазорного.

По словам Штурм, к ней в любовники часто набиваются олигархи. Однако певица считает, что у них не все в порядке с нервами.

«Я начинаю с ними общаться и понимаю, что у них не все в порядке с нервной системой. Очень тяжело себя сохранить, когда столько предложений», — добавила она.

Штурм отметила, что старается проводить больше времени с внуком. По словам певицы, он делает успехи в спорте.

«У него ноги как у футболиста, а растяжка как у Насти Волочковой», — похвалилась Штурм.

Ранее Штурм рассказала о дорогостоящем подарке от поклонника. Не так давно 53-летняя исполнительница поделилась, что получила в подарок роскошные колье и серьги из бриллиантов и сапфиров стоимостью 55 миллионов рублей. Украшение певице подарил влюбленный в нее олигарх.

Штурм приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии. Певица призналась, что в юном возрасте забеременела от бывшего супруга Сергея Деева и была вынуждена сделать аборт.