Тиньков опубликовал первый снимок после объявления о лейкемии

Лондон, 19 апреля. Бизнесмен Олег Тиньков, недавно сообщивший о тяжелом заболевании, поздравил православных христиан с Пасхой.

Предприниматель опубликовал в Instagram снимок — первый после объявления им о поставленном медиками диагнозе.

«Христос Воскресе! Всех с праздником Пасхи!» — написал он.

Напомним, в начале марта Тиньков рассказал, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии. Как объяснил предприниматель, он не хотел объявлять о своей болезни, но все же решил сообщить о ней из-за спекуляций по поводу преследования налоговых органов США, а также его отсутствия на публике. По словам бизнесмена, он прошел несколько курсов химиотерапии.

Власти США обвиняют предпринимателя в подаче ложной налоговой декларации. По американскому законодательству Тинькову грозит шесть лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

Бизнесмена задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог.

Издание Forbes сообщило, что состояние российского предпринимателя сократилось до 2,1 миллиарда долларов после падения бумаг его компании на фоне информации о проблемах с налогами и о лейкемии.

Отметим, что Тиньков — один из наиболее успешных российских предпринимателей. Помимо банка «Тинькофф» он основал сеть магазинов бытовой техники «Техношок», заводы по производству полуфабрикатов «Дарья» и сеть ресторанов.