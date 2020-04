Система управления террором: Турция создает новую прокси-армию в Идлибе

Турция создает новую армию террористов в сирийском Идлибе. Эту информацию подтвердили оппозиционному изданию Enab Baladi полевые командиры различных бандформирований. Зачем Турции еще одна армия прокси в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Турция официально не раскрывает количество своих военных в Сирии. Американский «Институт исследования войны» (ISW) полагает, что с 1 февраля по 1 апреля в Идлиб была введена примерно одна дивизию — около 20 тысяч военнослужащих, в том числе спецназ, пехотные и мотопехотные части, артиллерия и авиация (боевые вертолеты, которые дислоцированы на авиабазе близ Тафтаназа). В частности, в Идлибе находится 5-я бригада турецких коммандос — Горнострелковая и диверсионная бригада Хяккари — которая специализируется на операциях «под прикрытием» (под видом негосударственных вооруженных формирований).

В Сирии Турция сформировала две коалиции из протурецких бандформирований, в составе которых сирийцы, туркоманы, турецкие националисты и даже курды — «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения») и «Сирийская национальная армия». Анкара поддерживает их как «вооруженные силы сирийской политической оппозиции», хотя на деле все эти группировки основан на исламистской идеологии и так или иначе стремятся к истреблению всех шиитов, алавитов и христиан в Сирии.

Две «карманные армии» Турции оказались недостаточно эффективны и теперь в Анкаре задумали создать третью.

После разгрома «умеренной оппозиции» Идлиб оказался под контролем террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), коалиции радикальных джихадистских группировок, которые сплотились вокруг «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). В ходе летней и зимней кампаний Сирийская Арабская Армия нанесла джихадистам ряд чувствительных поражений, освободив значительную часть Идлибской зоны деэскалации. Это подорвало доверие многих группировок к ХТШ и ее лидеру Абу Мухаммеду Джулани.

Лишь вмешательство Турции, которая открыто поддержала джихадистов бронетехникой, оружием и ударами с воздуха, позволило боевикам удержать фронт. Турция наводнила провинцию своими войсками. По условиям московских договоренностей Анкара обязалась деблокировать трассу М4, и покончить с присутствием в Идлибе радикальных группировок — в первую очередь ХТШ, которая внесена Анкарой в список запрещенных террористических организаций.

Однако Турция не спешит выполнять свои обязательства. Источники среди боевиков рассказали изданию Enab Baladi (публикуется на арабском языке в Турции) что у Анкары есть свои планы на террористов в Идлибе.

Турция пытается «перезагрузить» процесс в Идлибе, используя для этого любые проволочки в процессе имплементации московских договоренностей, утверждают источники Enab Baladi.

Полевой командир из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» на условиях анонимности рассказал изданию, что турки намерены «растворить» существующие структуры бандформирований «умеренной оппозиции» в новой, лучше организованной армии. Для этого турецкие военные в минувшие недели (по крайней мере с начала апреля) забирают часть боевиков — их смешивают с турецкими военнослужащими, которые дислоцированы на наблюдательных пунктах в Идлибе. Боевики на турецких база пользуются свободой передвижения, но им запрещено входить в штабы, где они могут увидеть документы, планы и карты размещения турецких войск.

Второй источник рассказал Enab Baladi, что к каждому наблюдательному пункту приписаны 300 боевиков. Военные проводят «инвентаризацию» своего живого имущества, чтобы понять, сколько в Идлибе боевиков — в марте, после завершения активной фазы боевых действий, оказалось, что многие группировки завышали свою численность, чтобы получить в качестве помощи от турок больше оружия и бронетехники, а потом торговать ими.

Вторым этапом станет интеграция в новой армии террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

В беседе с Enab Baladi полевые командиры Наджи Мустафа и Абдул Салам Абдул Раззак рассказали, что Турцию беспокоят низкая дисциплина и постоянные стычки между подконтрольными бандформированиями, а также повальная коррупция среди полевых командиров. И курдское, и арабское население северной Сирии страдает от грабежей, поборов, изнасилований и захвата жилых домов, которые совершают боевики. Вскоре, по словам Абдул Раззака, «не останется смысла в названиях и структуре группировок — за минувшие несколько лет они показали себя бесполезными».

Полевые командиры «умеренных» подтвердили — Турция стремится выстроить новые отношения с ХТШ. Запрещенная Анкарой группировка должна войти в новую армию.

В последнее время Абу Мухаммед Джулани демонстрировал отход от принципов «всемирного джихада», объявленного «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), настаивая, ХТШ является лишь «защитниками суннитов в Сирии от агрессии Дамаска». В беседе с брюссельским центром International Crisis Group Джулани объявил даже, что ХТШ готовы впустить в Идлиб международных наблюдателей и гуманитарные организации (недавно, напомним, боевики группировки разграбили и закрыли отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Идлибе).

Примиренческие заявления Джулани вызвали реакцию за океаном: специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в Вашингтоне «в последнее время не видят, чтобы ХТШ представляли собой международную угрозу».

Вероятно, Штаты ждут дальнейших шагов Турции: если ХТШ удастся вовлечь в новую прокси-армию в Идлибе, террористическая группировка сможет «перекраситься» в «патриотическую оппозицию», которой США будут готовы помогать против Дамаска и России.

Главная цель турок при создании новой армии — размыть различия между джихадистами и «умеренной оппозицией», чтобы не начинать операции против «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволит решить сразу несколько задач в Идлибе, имитируя при этом выполнение московских договоренностей.

Однако препятствий на этом пути немало. Главное из них — давние, закоренелые разногласия между полевыми командирами различных группировок. Столкновения между различными протурецкими группировками на севере Сирии происходят чаще, чем бои с правительственными силами и курдскими боевиками.

