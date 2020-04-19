Система управления террором: Турция создает новую прокси-армию в Идлибе

Турция создает новую армию террористов в сирийском Идлибе. Эту информацию подтвердили оппозиционному изданию Enab Baladi полевые командиры различных бандформирований. Зачем Турции еще одна армия прокси в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Турецкие силы в Идлибе

Турция официально не раскрывает количество своих военных в Сирии. Американский «Институт исследования войны» (ISW) полагает, что с 1 февраля по 1 апреля в Идлиб была введена примерно одна дивизию — около 20 тысяч военнослужащих, в том числе спецназ, пехотные и мотопехотные части, артиллерия и авиация (боевые вертолеты, которые дислоцированы на авиабазе близ Тафтаназа). В частности, в Идлибе находится 5-я бригада турецких коммандос — Горнострелковая и диверсионная бригада Хяккари — которая специализируется на операциях «под прикрытием» (под видом негосударственных вооруженных формирований).

В Сирии Турция сформировала две коалиции из протурецких бандформирований, в составе которых сирийцы, туркоманы, турецкие националисты и даже курды — «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения») и «Сирийская национальная армия». Анкара поддерживает их как «вооруженные силы сирийской политической оппозиции», хотя на деле все эти группировки основан на исламистской идеологии и так или иначе стремятся к истреблению всех шиитов, алавитов и христиан в Сирии.

Две «карманные армии» Турции оказались недостаточно эффективны и теперь в Анкаре задумали создать третью.

Провал «террористической коалиции»

После разгрома «умеренной оппозиции» Идлиб оказался под контролем террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), коалиции радикальных джихадистских группировок, которые сплотились вокруг «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). В ходе летней и зимней кампаний Сирийская Арабская Армия нанесла джихадистам ряд чувствительных поражений, освободив значительную часть Идлибской зоны деэскалации. Это подорвало доверие многих группировок к ХТШ и ее лидеру Абу Мухаммеду Джулани.

Лишь вмешательство Турции, которая открыто поддержала джихадистов бронетехникой, оружием и ударами с воздуха, позволило боевикам удержать фронт. Турция наводнила провинцию своими войсками. По условиям московских договоренностей Анкара обязалась деблокировать трассу М4, и покончить с присутствием в Идлибе радикальных группировок — в первую очередь ХТШ, которая внесена Анкарой в список запрещенных террористических организаций.

Однако Турция не спешит выполнять свои обязательства. Источники среди боевиков рассказали изданию Enab Baladi (публикуется на арабском языке в Турции) что у Анкары есть свои планы на террористов в Идлибе.

Новая армия для Турции

Турция пытается «перезагрузить» процесс в Идлибе, используя для этого любые проволочки в процессе имплементации московских договоренностей, утверждают источники Enab Baladi.

Полевой командир из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» на условиях анонимности рассказал изданию, что турки намерены «растворить» существующие структуры бандформирований «умеренной оппозиции» в новой, лучше организованной армии. Для этого турецкие военные в минувшие недели (по крайней мере с начала апреля) забирают часть боевиков — их смешивают с турецкими военнослужащими, которые дислоцированы на наблюдательных пунктах в Идлибе. Боевики на турецких база пользуются свободой передвижения, но им запрещено входить в штабы, где они могут увидеть документы, планы и карты размещения турецких войск.

Второй источник рассказал Enab Baladi, что к каждому наблюдательному пункту приписаны 300 боевиков. Военные проводят «инвентаризацию» своего живого имущества, чтобы понять, сколько в Идлибе боевиков — в марте, после завершения активной фазы боевых действий, оказалось, что многие группировки завышали свою численность, чтобы получить в качестве помощи от турок больше оружия и бронетехники, а потом торговать ими.

Вторым этапом станет интеграция в новой армии террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

В беседе с Enab Baladi полевые командиры Наджи Мустафа и Абдул Салам Абдул Раззак рассказали, что Турцию беспокоят низкая дисциплина и постоянные стычки между подконтрольными бандформированиями, а также повальная коррупция среди полевых командиров. И курдское, и арабское население северной Сирии страдает от грабежей, поборов, изнасилований и захвата жилых домов, которые совершают боевики. Вскоре, по словам Абдул Раззака, «не останется смысла в названиях и структуре группировок — за минувшие несколько лет они показали себя бесполезными».

«Перезагрузка» для ХТШ

Полевые командиры «умеренных» подтвердили — Турция стремится выстроить новые отношения с ХТШ. Запрещенная Анкарой группировка должна войти в новую армию.

В последнее время Абу Мухаммед Джулани демонстрировал отход от принципов «всемирного джихада», объявленного «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), настаивая, ХТШ является лишь «защитниками суннитов в Сирии от агрессии Дамаска». В беседе с брюссельским центром International Crisis Group Джулани объявил даже, что ХТШ готовы впустить в Идлиб международных наблюдателей и гуманитарные организации (недавно, напомним, боевики группировки разграбили и закрыли отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Идлибе).

Примиренческие заявления Джулани вызвали реакцию за океаном: специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в Вашингтоне «в последнее время не видят, чтобы ХТШ представляли собой международную угрозу».

«[ХТШ] утверждают, что они бойцы патриотической оппозиции, а не террористы, но мы в США пока не принимаем эти утверждения», — объявил Джеффри (ХТШ внесены Вашингтоном в список террористических группировок 1 мая 2018 года).

Вероятно, Штаты ждут дальнейших шагов Турции: если ХТШ удастся вовлечь в новую прокси-армию в Идлибе, террористическая группировка сможет «перекраситься» в «патриотическую оппозицию», которой США будут готовы помогать против Дамаска и России.

Главная цель турок при создании новой армии — размыть различия между джихадистами и «умеренной оппозицией», чтобы не начинать операции против «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволит решить сразу несколько задач в Идлибе, имитируя при этом выполнение московских договоренностей.

Препятствия на пути Турции

Однако препятствий на этом пути немало. Главное из них — давние, закоренелые разногласия между полевыми командирами различных группировок. Столкновения между различными протурецкими группировками на севере Сирии происходят чаще, чем бои с правительственными силами и курдскими боевиками.

Violent clashes occur between the battalions of Sultan Murad and Hamza forces of the #Turkish occupation in the city of #Al_Bab pic.twitter.com/AEZLoPzOLw — Yekîneyên Servanên Efrînê (@Servanenefrine) June 20, 2019

Так, сегодня в Африне начались перестрелки между группировками «Фиркат 23» и «Лива аль-Хамза». Ранее «Лива аль-Хамза» воевала против «Лива Султан Мурад» в Аль-Бабе. У тех, в свою очередь, давние счеты с «Лива Сулейман Шах». «Умеренные» из «Ахрар аш-Шам» хотят отомстить ХТШ, а тех подозревают в работе на «врагов ислама» радикальные джихадисты из «Хуррас ад-Дин».

Заставить эту публику слаженно работать вместе в одной армии — очень непростая задача. Для этого необходимы не только военная сила, но и деньги — а денег нет. Зарплаты протурецких боевиков остаются для Турции серьезной проблемой с 2017 года, когда бандиты из «Свободной сирийской армии» начали протесты на севере Сирии. Турция регулярно задерживает зарплаты боевиков (300 долларов в месяц). Сказывается коррупция — деньги для рядовых боевиков передаются полевым командирам, и зачастую внезапно исчезают — зато у главарей группировок появляется дорогая недвижимость в турецких Анталье и Хатае.

Ситуация для Анкары становится все сложнее — курс турецкой лиры долгие годы непрерывно падает, Турция оплачивает боевые действия на четырех фронтах (в Идлибе, на севере Сирии, на севере Ирака и в Ливии), а коронавирусная пандемия, по оценкам экспертов Morgan Stanley, способна довести экономику страны до дефолта.

Черная тень «Аль-Каиды» в Идлибе

Другой угрозой для планов Турции являются «непримиримые» джихадистские группировки, которые образовали «оперативный штаб» «Ва-Харид аль-Муминин» («И побуждайте правоверных»). Сторонники объявленного «Аль-Каидой» «глобального джихада» отвергают любые мирные соглашения — как с Сирией и Россией, так и с Турцией, — и намерены вести террористическую войну до последнего. Не случайно идлибская группировка «Хуррас ад-Дин» была объявлена Советом безопасности ООН одной из опаснейших на международном уровне террористических организаций.

У радикальных джихадистов в Идлибе немало сторонников — как среди ХТШ, так и в рядах якобы «умеренной оппозиции». Абу Мухаммеда Джулани, который стремится превратить ХТШ в легальную политическую силу, обвиняют в предательстве идеалов джихада и коррумпированности. Попытки Турции взять под контроль радикалов, натолкнулись на жесткое сопротивление — террористы из «Хуррас ад-Дин» устроили взрывы на пути турецких конвоев, убив военнослужащих. Турция ответила подрывом одного из полевых командиров ХаД, однако ситуацию пришлось «спустить на тормозах» — контртеррористическая операция в Идлибе так и не началась.

Примиренчество Джулани внесло раскол и в ряды «Хайят Тахрир аш-Шам»: так, в апреле демарш из-за новшеств в политике группировки устроил видный полевой командир и «эмир» Абу Малик ат-Тали. Джулани пришлось лично вести переговоры с Ат-Тали, который заявил, что «по своему невежеству не в силах понять некоторые решения ХТШ».

Вероятно, Ат-Тали «не понял» стремления Джулани работать с Турцией — и за ним могут последовать многие боевики, придерживающиеся более радикальных взглядов. Они готовы вместе с оружием и боевой техникой уйти в «Хуррас ад-Дин» — и тогда возможности радикалов в Идлибе кратно возрастут.

Крупнейшая ставка Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может так просто отказаться от своих планов на Идлиб, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, — слишком уже было вложено, слишком много поставлено на карту.

«Эрдогану критически важно получить некий результат в Идлибе, потому что до этого турецкие операции к конкретным результатам не приводили. [Населению Турции] приходилось объяснять — «это, мол, победа», — отметил Коновалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог напомнил, что Турция уже понесла огромные материальные и финансовые потери в своей идлибской авантюре, и Анкаре приходится изобретать новые и новые политические поводы для продолжения войны.

«Не думаю, что в Анкаре считают, будто если собрать уже третью по счету армию боевиков, что-то решится. Но они действуют по классической схеме — распустить те формирования, которые помогали им раньше, и собрать все по новой, — тогда, может быть, «кубик Рубика» сложится, — предположил Коновалов. — Такое во всем мире делали не раз — разгоняли старую армию и создавали все заново. Но материал-то тот же самый!»

Система управления террором

Массовая переброска сирийских боевиков в Ливию, на помощь нелегитимному «Правительству национального согласия», показала, что Турция забирает в свои руки те механизмы, которые создали США, считает Коновалов. Сейчас в Ливии находятся до 9000 сирийских боевиков, которые являются серьезной угрозой для спокойствия во всем мусульманском мире.

«Система управления террором переходит сейчас к новому хозяину — это Турция. Анкара вела политические игры, пыталась изменить свое геополитическое положение, пыталась силой оружия решить курдский вопрос, — и вступила, извините меня, туда же, куда постоянно вступают американцы: стала привлекать бандитов, называя их «борцами за свободу», — считает директор Центра стратегической конъюнктуры. Но результат всегда один. Это очевидно по судьбе бесконечных американских метаний — сколько они наплодили террористов, которые поначалу вроде были союзниками. Сейчас ситуация схожая — но турки просто не видят другого выхода. Они думают, что смогут решить свои геополитические вопросы, если примут под крыло разномастных террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.