Рынска похвасталась результатами блефаропластики, которую успела сделать до карантина

Москва, 19 апреля. Светская львица Божена Рынска похвасталась результатами блефаропластики, которую успела сделать еще до введения в Москве режима всеобщей самоизоляции.

Снимки «до и после» она опубликовала в своем Instagram. В описании Рынска подчеркнула, что не собиралась рассказывать о блефаропластике, и у нее не было никаких договоренностей о рекламе с клиникой, в которой она перенесла эту операцию.

«Но это так талантливо сделано, это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее», — написала Божена.

На операцию Рынска решилась из-за того, что ее не устраивало состояние ее лица.

«У меня старение по типу птоза. Отвисают щеки, появляются брыли. <...> Теперь даже при наклоне головы щеки не отвисают», — уточнила она.

В многочисленных комментариях подписчицы задали ей множество вопросов о том, долго ли занимает процесс восстановления, есть ли гематомы и так далее.

Напомним, что месяц назад у Божены появилась дочь Женя. Ее родила суррогатная мать. Сама Рынка в 45 лет рожать не решилась.

«На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас», — рассказывала она в соцсетях.

Напомним, муж Рынски, медиаменеджер и экс-гендиректор НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в доме в Испании.

Ранее о своих пластических процедурах подписчикам рассказала жена скандального футболиста Алана Мамаева. Она призналась, что сделала ринопластику, маммопластику, лифтинг ног, а также вставила ягодичные имплантанты. Кроме того, Алана испугала подписчиков фото своих ног до похудения на 40 кг.