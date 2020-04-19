Фигурист Красножон рассказал о панике в США из-за коронавируса

Вашингтон, 19 апреля. Фигурист российского происхождения из США Алексей Красножон рассказал о том, как в стране переживают пандемию коронавируса.

По словам спортсмена, паника в стране началась рано. Прежде всего, это отразилось на количестве продуктов в магазинах.

«Впервые увидел, что многих продуктов, особенно долгого хранения, на полках не было. Макароны, курица, туалетная бумага, бумажные полотенца, консервы, крупы, орехи. Многие скупали воду», — рассказал фигурист в комментарии Sport24.

По его словам, некоторые американцы скупают сразу по 5-6 упаковок воды, в каждой из которых по 32 бутылки. Некоторые даже открыли бизнес и перепродают продукты с наценкой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 апреля, в мире 2,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 160 тысяч человек. В США выявлено более 700 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались свыше 39 тысяч человек.