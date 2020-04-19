Гагарина выбралась из самоизоляции и блеснула шикарным белоснежным платьем

Москва, 19 апреля. Известная певица Полина Гагарина поразила фанатов потрясающим белоснежным платьем в пол, которое выбрала для съемок шоу «Голос. Дети».

Судя по посту артистки в Instagram, она выбралась из самоизоляции, чтобы принять участие в эфире и блеснуть шикарным нарядом. Поклонники пришли в восторг от роскошного платья с вышивкой, стройной фигуры Гагариной и ее укладки. Фанаты оставили на ее странице множество лестных комментариев.

«Платье, конечно, огонь!» — восхитилась julierrr.

«Платье роскошное! И, о боже мой, вам так идет эта длина волос!» — похвалила _syum_.

«Невероятный образ», — считает пользователь под ником gagara.diamond.

Примечательно, что в последнее время Гагарина выбирает для съемок наряды исключительно в светлых тонах. Это не ускользает от внимания фанатов, которые не устают хвалить вкус артистки.

Певица сейчас большую часть времени проводит в загородном доме с мужем Дмитрием Исхаковым и дочкой Мией, где устраивает домашние концерты и учит дочь вокальному мастерству.

Напомним, что финалистами седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» стали Кирилл Александров, Артем Фокин и Иван Кургалин. Исполнители прошли в финал благодаря зрителям, которые отдали за них голоса в ходе SMS-голосования. Воспитанниками Гагариной стали Таисия Скоморохова, Артем Фокин и Варвара Глуховая.