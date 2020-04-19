Заболеваемость туберкулезом резко увеличилась в Башкирии

Уфа, 19 апреля. Росздравнадзор сообщил, что в Башкирии на 36 процентов увеличилось число пациентов с туберкулезом по сравнению с прошлым годом.

В Республике за январь-февраль 2020 года диагностировали 302 случая туберкулеза легких. Годом ранее за аналогичный период выявили всего 180 больных.

В этом году туберкулезом заболели семеро детей. По данным Росздравнадзора, в регионе заболеваемость туберкулезом составила 43,8 человека на 100 тысяч населения. Показатели Башкирии выше среднего по России на 13,4%.

Ранее сообщалось, что в Башкирии умерли два пациента с коронавирусом, у которых болезнь протекала на фоне рака. Общее число заболевших коронавирусом достигло почти триста человек.