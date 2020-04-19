Украину ожидает финансовый шторм из-за карантина, прогнозирует центр «Перспектива»

Украина встретила нынешнюю Пасху в режиме жесткого карантина, и велика вероятность, что он распространится и на майские праздники. По мнению киевских политологов, это выгодно действующей власти, которая хочет избежать социальных обострений на 1, 2 и 9 мая. Тем временем в мире уже начался тяжелый экономический кризис, последствия которого могут стать фатальными для слабой экономики Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

По мнению главы киевского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова, нынешний карантин на Украине несет в себе не только медицинские угрозы, но и социально-экономические.

«Объявленная властями чрезвычайная ситуация потенциально угрожает Украине и как государству, и как субъекту международного права, — говорит Рудяков. — Судя по прогнозам экономистов, вслед за карантином в стране последует настоящий финансовый шторм, в ходе которого власти придется помогать гражданам и бизнесу. Но беда в том, что на этот раз почти нищее государство будет вынуждено помогать своим нищим гражданам. При той огромной бюджетной «дыре» в 2 млрд долларов, которая уже возникла, думаю, что ситуацию не спасут даже те 10 млрд долларов, которые Киев так надеется получить от МВФ. Это будет почти библейский подвиг — «одним хлебом накормить сотни страждущих». А на Украине страждущих после двухмесячного простоя будут миллионы. Так что реальную глубину падения нашей экономики в мае-июне я, честно говоря, даже боюсь себе представить».

Политолог напомнил — согласно недавним соцопросам, 61% украинцев считает, что карантин серьезно ударил по их семейному бюджету и финансовой стабильности в целом. При этом такой же процент опрошенных считает ограничительные меры, предпринятые командой Владимира Зеленского, «оптимальными». Рудяков назвал это явление «финансово-экономическим мазохизмом украинцев».

Аналитик оценил, насколько выгодно нынешним властям Украины продлить карантин как минимум до 11 мая. Ведь в этом случае можно будет не беспокоиться об общественных волнениях в стране в такие «болезненные» для нынешней Украины даты, как 1, 2 и 9 мая.

«Понятно, что нынешняя статистика по заболевшим коронавирусом, которую предоставляют власти, — не более чем филькина грамота, не имеющая никакого отношения к реальности, — сообщил глава «Перспективы». — Беда в том, что на Украине проводится очень небольшое, по сравнению с другими странами, количество тестов на коронавирус. Поэтому реальное количество заболевших может быть кратно больше, чем официальные цифры. Важно подчеркнуть — украинская власть имеет прежде всего политические основания для того, чтобы продлить карантин. Потому что 1 мая не устраивает местную «патриотическую общественность» как «советский атавизм», а 2 мая — это день «одесской трагедии» 2014-го, также вызывающей острое противостояние в обществе. 9 мая — и вовсе дата, в последние годы раскалывающая украинское общество. Так что, на мой взгляд, власти продлили бы карантин даже в том случае, если бы к этому уже не было эпидемиологических предпосылок».

По мнению Рудякова, действующая власть откровенно боится майских праздников, опасаясь лишний раз раздражать «активную часть общества». И то, что вслед за Петром Порошенко делает Зеленский, особенно в отношении 9 мая, — это, по сути, «переламывание через колено» национальной идентичности.

«Нынешние майские даты — по сути, первые, когда Зеленский полноценно возглавляет страну. И он фактически не выполняет тех обещаний, которые давал своим избирателям в ходе выборов. Те 73% украинцев, которые голосовали за Зеленского в 2019-м, стремились в том числе остановить процесс «стирания» у граждан исторической памяти. Но новому президенту, похоже, оказалось не по силам остановить этот процесс. В будущем «предательство Победы» может сыграть с ним злую шутку», — считает политолог.

По словам Рудякова, неуважение к Победе, которую культивируют украинские «патриоты» и псевдоисторики, — это самая острая боль для многих украинцев, чьи деды воевали в Великую Отечественную войну.

«У меня самого оба деда воевали, и даже отец успел побывать на фронте, несмотря на молодой возраст. И таких людей, как я, на Украине — миллионы, — указал Рудяков. — Мы испытываем боль от того, что какие-то негодяи объявляют героями выродков, сотрудничавших с фашистами. И при этом призывают сносить памятники советским генералам-победителям (а некоторые — уже снесли). Да, мы — те, у кого не отшибло память — сейчас «сидим в засадах и окопах». Мы боимся в открытую противостоять этой нечисти, боимся преследований со стороны националистов. Но, если празднование 9 Мая будет в этом году фактически отменено якобы из-за карантина, миллионы украинцев этого Зеленскому не простят».

По мнению Рудякова, даже само молчание власти по поводу празднования Дня Победы вселяет в миллионы украинцев недоверие. И отсутствие реакции власти на этот праздник наверняка отложится в коллективной памяти людей, и помнить это украинцы будут долго.

Глава ИАЦ «перспектива» прокомментировал нынешнее состояние урегулирования военного конфликта в Донбассе.

«Сейчас процесс урегулирования поставлен Киевом «на паузу». Все те подвижки в переговорах, которые были согласованы на саммите 9 декабря в Париже, полностью заморожены. Причем это сделано явно по указке украинской «партии войны», — заявил Рудяков. — Украинская сторона также отказалась почти ото всех обязательств, которые ранее взяла на себя в ходе переговоров между главой офиса президента Андреем Ермаком и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Даты проведения очередного саммита в «нормандском формате», ранее запланированного на апрель, сегодня даже не обсуждаются. Да и идти на эту встречу Киеву, по сути, не с чем — ничего не сделано, кроме ограниченного обмена пленными, прошедшего 16 апреля».

По мнению аналитика, Зеленский до сих пор не выполнил ни одного из шести пунктов, по которым брал на себя обязательства на саммите в Париже. Да, пока что «ширмой» для этого бездействия выступает карантин из-за эпидемии. Но, когда он будет снят, официальный Киев предстанет перед партнерами по «нормандскому формату» в весьма некрасивом виде.