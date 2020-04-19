Политолог уверен, что Украина после пандемии продолжит «цивилизованно деградировать»

Москва, 19 апреля. Действия властей Украины, направленные на борьбу с коронавирусом, оправданы, после окончания эпидемии страна будет развиваться по тому же сценарию, что и до вспышки инфекции. Такое мнение выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина может пережить пандемию COVID-19, но вряд ли продолжит существовать после нее. По мнению парламентария, действия украинских властей «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу».

Марков назвал предположение Герман нерациональным. По его словам, в стране ситуация с коронавирусом хуже, чем у соседних государств, это обусловлено культурным развитием некоторых областей и работой части украинцев в Италии, которая стала одним из крупнейших очагов распространения инфекции.

«Поэтому жесткие карантинные меры в стране оправданы», — цитирует его URA.RU.

Эксперт уверен, что пандемия коронавируса никак не повлияет на политическую ситуацию на Украине.

«Власть не рухнет из-за этого», — считает политолог.

Марков полагает, что страна продолжит развиваться по сценарию, по которому шла и до пандемии. Этот путь он назвал «цивилизованной деградацией».

По последним данным, на Украине зафиксировано более 5,4 тысячи случаев заражения COVID-19, 347 пациентов удалось вылечить, 141 скончался. Из-за вспышки коронавируса правительство с 12 марта ввело общенациональный карантин. С 6 апреля меры были ужесточены.