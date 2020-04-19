Доктор Зайцев спрогнозировал вероятность второй волны коронавируса в России

Москва, 19 апреля. Вторая волна коронавируса придет в Россию осенью, но будет значительно слабее, чем наблюдаемая сейчас. Такое мнение выразил главврач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, пик заболеваемости в стране наступит в начале мая, и уже в июне инфекция пойдет на спад. Зайцев полагает, что вирус стихнет в июле, но осенью может вернуться. Эксперт отчасти связывает вторую волну COVID-19 с ухудшением погоды, на фоне которого в период простудных заболеваний, особенно в Москве и Петербурге, вирус может получить более активное распространение.

Чтобы снизить риск заражения, Зайцев рекомендует по возможности устраивать полноценный отдых.

«Если нет работы, нужно высыпаться, вести здоровый образ жизни. Также следует хорошо отдохнуть летом, по возможности на море. Укреплять иммунитет общий (принимать поливитамины, гулять, заниматься спортом, кушать овощи и фрукты) и местный (иммунитет лор-органов)», — сказал доктор в комментарии «НьюИнформ».

Медик также выразил мнение, что вторая волна будет слабее первой, поскольку часть населения в той или иной степени переболеет вирусом и приобретет к нему иммунитет.

Зайцев убежден, что для успешного противостояния новой инфекции необходима вакцина, поэтому ее следует создать в кратчайшие сроки.

«Если начать активно прививаться, то это тут же все остановит, а если вакцина не будет выпущена, то сценарий будет плачевный», — считает медик.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в стране успешно ведется на семи научных площадках. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что прорабатываются различные варианты, которые могли бы ускорить процесс ее создания.