Билан нарушил самоизоляцию и поехал в гости к маме

Москва, 19 апреля. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram селфи со своей мамой. В описании к снимку артист поздравил ее с днем рождения, а в комментариях к нему присоединились его подписчики.

«Мама, Нина Дмитриевна !!! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения. Любим», — написал он, отметив аккаунты своих сестер Анны и Елены.

Поклонники Билана начали активно поздравлять мать артиста, благодарить ее за талантливого сына.

Несколькими днями ранее певец опубликовал и совместный снимок с отцом, написав, что родители всегда против того ,чтобы он «вешал это в Интернет или в соцсети», но он не выдержал. Тут же Билан подчеркнул, что не ехал к семье, «пока не сдал мазок на «корону».

Время для встреч с семьей у Билана, как и у многих звезд российского шоу-бизнеса, появилось из-за эпидемии коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции. Как отмечает Starhit, Дмитрий несколько раз говорил, что родители очень хотят внуков и готовы ему помогать с воспитанием. Но пока сердце Билана свободно, у него нет избранницы, которая могла бы стать его спутницей и родить наследников.

Все предыдущие романы закончились неудачно. А один из них был с Яной Рудковской, женой фигуриста Евгения Плющенко. Об этом журналистам рассказывала и сама Яна, отметив, что если бы рядом с ней было Евгения, то ее выбор остановился бы на Билане.