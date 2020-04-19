Сирийские коммунальщики восстановили недавно освобожденный район Алеппо

Алеппо, 19 апреля. Администрация города Алеппо в Сирии выделила работников и технику для восстановления западного района Халеб аль-Джадиди.

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни после затяжной войны. Район Алеппо Халеб аль-Джадиди был освобожден от боевиков совсем недавно. После того, как район был очищен от мин, мирные жители стали возвращаться в свои дома.

Администрация города выделила работников и оборудование для благоустройства территории. Рабочие разобрали завалы и очистили улицы и зеленую зону от обломков и мусора. Кроме того, коммунальщики привели в порядок зеленые насаждения и дезинфицировали помещения и улицы.

Ранее российские военные провели очередное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев. Как указано в брифинге, патрулирование прошло по маршруту от аэродрома Квайрес до города Айн-Исса на севере Ракки, после чего патруль вернулся к аэродрому. Журавлев добавил, что обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков в Идлибе за сутки не отмечалось.