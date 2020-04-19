В Поморье усилили меры против распространения коронавируса

Архангельск, 19 апреля. Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье. Такое решение приняли на внеочередном заседании оперативного штаба, в котором в режиме видеосвязи поучаствовали главы муниципальных образований, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сбор был вызван серьезным одномоментным ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, коронавирус был выявлен у сотрудницы Архангельской государственной клинической психиатрической больницы. С ней общалось большое число людей, в том числе пациенты и сотрудники учреждения. В больнице ведется эпидемиологическое расследование и объявлен карантин. Подтвердилось более 50 случаев заболевания, и власти уверены, что число будет расти.

Два этажа больницы будут перепрофилированы под инфекционное отделение и обсерватор, сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. Первый круг контактов заболевшей уже помещен в режим самоизоляции.

В связи с этой ситуацией врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил проработать меры по усилению режима самоизоляции на территории региона. Среди них: усиление контроля за нахождением жителей на улицах, ограничение пребывания людей в местах общего пользования – на детских площадках, в скверах, на придомовых территориях.

Необходимость усиления мер вызвана и тем, что жители не соблюдают режим самоизоляции. Теперь за этим будут следить административная комиссия и полиция.

Также рассматривается возможность сокращения плановой медицинской помощи и привлечение дополнительных медицинских бригад из студентов пятого курса СГМУ и ординатуры, ужесточения режима работы предприятий.

Кроме того, будет выработано решение о введении 14-дневного режима самоизоляции для людей, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Оперативный штаб рекомендовал северянам воздержаться от участия в пасхальных службах и посмотреть трансляцию.