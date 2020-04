Антиамериканские протесты в Хасаке угрожают оккупационному присутствую США в Сирии

Усиление военного присутствия, притеснение местных жителей и использование боевиков «Сирийских демократических сил» для контроля над регионом — почему курды и арабы в провинции Хасака начали протестовать против американцев, Федеральному агентству новостей объяснил политолог Владимир Шаповалов.

Реальность против пропаганды

Официальные курдские информационные издания и многие западные СМИ постоянно рассказывают о том, как прекрасно живется сирийским курдам под протекторатом США. Однако действительность несколько расходится с пропагандой таких источников.

За последние пару месяцев произошло минимум 7 акций протестов против американского военного присутствия со стороны курдского населения в расположенной на северо-востоке Сирии провинции Хасака. Последний такой случай произошел 16 апреля, когда группа протестующих временно заблокировала маршрут следования американского военного патруля.

Подобное также происходит на протяжении уже трех дней подряд и в деревне Абу-Кесайб, где местные жители не дают американцам проехать из Тель-Хамиса в Дабано.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил рост количества протестных акций разочарованием курдов в американцах.

«Такое большое количество акций протеста мирных жителей против американского присутствия в Сирии говорит не о каком-то всплеске настроения, вызванного одним инцидентом, а уже о целой системе. Курды ранее видели в американцах союзников, думая, что Вашингтон поможет им добиться лучшего положения или даже независимости. Теперь же местные жители все больше разочаровываются в США, обращая внимания на тот факт, что американцы не хотят идти на встречу курдам, выполняя прошлые договоренности. Более того, поведение США на северо-востоке Сирии в отношении с курдским населением оно далеко от поведения друга или союзника. Речь идет о том, что регулярно нарушаются права местных жителей и акции протестов свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона союзников по причине их эгоизма», — говорит политолог.

Усиление американского присутствия

По поступающей информации, одной из основных причин недовольства со стороны местных курдов и арабов стало развертывание в населенном пункте Гир-Шанни, расположенного недалеко от города Камышлы, военной базы США под названием «Химо».

Мало того, что у населения никто не спрашивал мнения о строительстве американского военного объекта на их землях, так и поведение военнослужащих США не вызывает ничего, кроме раздражения и злости местных жителей. И это вполне объяснимо, так как американские военнослужащие постоянно разъезжают по жилым районам на тяжелой технике, разрушая дорожное покрытие, наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, а также проявляют в отношении населяющих окрестные деревни жителей грубость и неуважение. Нередки случаи, когда представители ВС США попросту не расплачиваясь забирали все, что им необходимо в местных магазинах.

Как замечает Владимир Шаповалов, развертывание военной базы противоречит заявлением американской администрации, что они уйдут из Сирии.

«Появление нового военного объекта, а следовательно, усиление присутствие США на этой земле, конечно же не нравится курдам, которые считают ее своей. Фактически речь идет о том, Вашингтон берет под собственный контроль северо-восток Сирии, используя для этого курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF)», — замечает собеседник ФАН.

Марионетки американцев

Кроме раздражения присутствием на северо-востоке Сирии американских солдат, местные жители возмущены и деятельность боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF), тесно связанных с американцами. Находящиеся под контролем SDF поселения вынуждены терпеть регулярные грабежи, издевательства, а также наплевательское отношение, о чем ранее уже писало Федеральное агентство новостей.

«Любые действия, притесняющие курдов и арабов в Хасаке со стороны проамериканских боевиков, настраивают местных жителей против Вашингтона, поскольку все прекрасно понимают их покровительскую роль. Поэтому любые инциденты вызывают сразу же негативное отношение не только к тем же боевикам из SDF, но и их спонсорам — США», — считает Владимир Шаповалов.

Растущая обеспокоенность США

Понимая, что уровень напряжения среди местного населения постоянно растет, американское командование решило предпринять определенные меры, которые в теории должны были задобрить арабов и курдов.

Так, по распоряжению американской стороны 13 апреля было проведено экстренное совещание под руководством сидящего на американской зарплате сопредседателя Сирийского демократического совета Ильхама Ахмада и проамериканской курдской администрацией. На встрече обсуждался вопрос о повышении лояльности местного населения к военнослужащим армии США, находящимся в районе города Камышлы, путем доставки населению различных гуманитарных грузов. Важной задачей ставилось убеждение местных жителей в необходимости получения помощи именно от американской стороны, а не от официального Дамаска.

По всей видимости, командование контингента США в восточных регионах Сирии всерьез обеспокоено растущим недовольством со стороны местного населения, которое может затребовать помощи сирийского правительства и встать на его сторону. Однако одно дело купить несколько десятков курдских чиновников, диктуя им после этого свою волю. Другое дело - народ, видящий реальное отношение к себе со стороны американских военных, чье поведение похоже на действия оккупантов, а не защитников от спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

