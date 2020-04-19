В Тунисе двое джихадистов хотели заразить полицейских коронавирусом

Тунис, 19 апреля. Правоохранительные органы Туниса сообщили об аресте двух граждан страны, которым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для заражения полицейских коронавирусом.

Одним из задержанных оказался мужчина, недавно вышедший из тюрьмы. У полиции есть все основания полагать, что злоумышленник поддерживает идеологию джихадистов. По полученным данным, он пытался убедить всех, у кого ранее был обнаружен коронавирус, заразить как можно больше полицейских. Мужчина призывал кашлять на правоохранителей и как можно больше с ними контактировать.

Его сообщник на допросе утверждал, что ему также приказали умышленно кашлять на всех, кто находился в полицейском участке, когда он его посещал. Сейчас медики проверяют, есть ли у него коронавирус. Злоумышленник отправлен на карантин.

Отметим, что к настоящему моменту в Тунисе выявлено 866 человек, заболевших коронавирусом, 37 человек скончались.