Песков рассказал, как Путин принял решение о переносе празднования 9 Мая

Москва, 19 апреля. Президенту РФ Владимиру Путину было непросто принять решение о переносе парада Победы с 9 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, президенту, наверняка, было непросто принимать такое решение. Но он достаточно последователен. Для него, еще раз повторяю, приоритетом является здоровье людей», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что 9 Мая является для Путина «святым» праздником, как и для всех россиян, поэтому годовщина Победы будет отмечена, но позже.

«Несмотря на нынешнюю ситуацию, россияне отметят День Победы. А как же 9 Мая не отметить? Это обязательно», — заверил представитель Кремля.

Напомним, что 16 апреля российский лидер отложил подготовку к параду, который традиционно должен был состояться в Москве 9 мая, и перенес все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. Такое решение Путин принял в связи с большими рисками для здоровья граждан и гостей столицы из-за коронавируса. Президент выразил уверенность, что праздник отметят в каждой семье, несмотря на временный отказ от массовых мероприятий.

В связи с изменением даты торжественных мероприятий в Кремле попросили иностранных лидеров, приглашенных посетить Москву по случаю празднования Дня Победы, отложить визиты. Решение российской стороны полностью поддержали в США.

Американский посол в РФ Джон Салливан подчеркнул, что сейчас мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые вынуждают идти на жертвы и принимать непростые решения. По его словам, США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны и общую победу над пандемией COVID-19, когда позволят условия.