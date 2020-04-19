Орешкин рассказал, что будет с нацпроектами во время эпидемии коронавируса

Москва, 19 апреля. Национальные проекты в экономической политике России сохранятся, несмотря на эпидемию коронавируса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«То, что здравоохранение останется приоритетом, то, что образование останется приоритетом, это также очевидно», — подчеркнул он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сейчас, по его словам, нацпроекты будут донастраиваться, и правительство уже занимается этим вопросом.

«Но движение по этим магистральным направлениям сохранится», — заверил он.

Ранее о том, что нацпроекты нужно актуализировать на фоне эпидемии коронавируса и антикризисных мер кабмина, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он предложил правительству скорректировать показатели нацпроектов. После этого, по его словам, аудиторы СП РФ смогут проанализировать их реализацию.

16 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с предложением перераспределить часть средств в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Расселение аварийного жилья», чтобы увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог. Тем самым, как подчеркнул глава государства, можно будет дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, поддержать занятость. Просчитать «параметры такого маневра» правительство должно в течение месяца.