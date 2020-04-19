Отделение Сбербанка закрыли в Уфе из-за больной коронавирусом сотрудницы

Уфа, 19 апреля. Сотрудница Сбербанка в Уфе заразилась коронавирусом, отделение банка временно закрыли, сообщили в пресс-службе банка.

Первый тест показал положительный результат на коронавирус. Банковская служащая узнала о результате, когда была дома. На работе у нее не заметили явных симптомов болезни.

«До получения повторного результата женщина будет находиться на самоизоляции, как и ее коллеги, которые с ней работали», — добавил собеседник из пресс-службы банка.

Сейчас отделение закрыто, в помещении работают дезинфекторы. Они обрабатывают всех поверхности в офисе. В понедельник отделение снова начнет работу. В филиале будут обслуживать клиентов специалисты из других офисов Сбербанка.

По данным на 19 апреля, в Республике Башкирия заражены 297 человек, за последние сутки в регионе скончались двое пациентов с коронавирусом. В Минздраве региона пояснили, что у них были онкологические заболевания.

Врачи неоднократно напоминали, что люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Коронавирус обостряет течение болезни, что может привести к летальному исходу. Таким людям стоит оставаться дома.