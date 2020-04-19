Ненакрашенную Долину осудили за прогулку в период самоизоляции

Москва, 19 апреля. Дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной Ангелина Миончинская опубликовала трогательное семейное фото, которым показала, как знаменитая певица выглядит в самоизоляции без макияжа и укладки.

Сама Долина не ведет аккаунт в Instagram, зато ее снимки можно увидеть на странице дочери. Недавно она показала фото с прогулки, на котором запечатлена исполнительница и ее внучка Александра.

Теплый снимок тронул подписчиков Миончинской, которые сочли, что артистка даже ненакрашенная выглядит превосходно.

«Какая Лариса Александровна красивая. Просто слов нет! Безумно горжусь своим кумиром», — призналась anast.petrich.

«По жизни с огоньком в глазу», — добавил verkholashin_artem.official.

«Лариса Санна просто бомба вышла на фото», — высказалась kazharova555.

Нашлись, однако, комментаторы, осудившие многолюдную прогулку в период распространения коронавирусной инфекции.

«Самоизоляция к ней не относится?» — задалась вопросом nadezhdafilippova7100.

Ранее телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась фанатам, что сильно поправилась в самоизоляции. По ее словам, она «заплыла жиром» и собирается усиленно заняться спортом.