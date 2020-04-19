Два пациента с коронавирусом скончались в Башкирии

Уфа, 19 апреля. Сорок пять случаев заражения зафиксировали в Башкирии за сутки, сообщил глава Минздрава республики Максим Забелин.

Скончались два пациента с коронавирусом, у которых был диагностирован рак. На 19 апреля в регионе коронавирусом заражены 297 человек.

На амбулаторном лечении находятся 62 человека, в стационарах — 209 человек. За сутки с пневмонией госпитализировали 24 человека, они сдали тест на коронавирус.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Башкирии тесты сдали 37 тысяч человек. Медики делают более двух тысяч тестов в день.

Ранее сообщалось, что из Республиканской больницы имени Куватова сбежали семь медиков. Они не дождались результатов теста на коронавирус. Сбежавших нашли и поместили в клинику в принудительном порядке.

11 апреля СК РФ начал проверку больницы Уфы по статье о халатности. В ведомстве полагают, что руководство больницы имени Куватова не приняли меры в связи с распространением вируса среди медиков и пациентов.

Ранее сообщалось, что в Республике Карелия сотрудник молокозавода предпенсионного возраста заразился коронавирусом.