Охлобыстин с семьей посетил «тайную» службу в Москве на Пасху

Москва, 19 апреля. Актер Иван Охлобыстин посетил вместе с семьей закрытое пасхальное богослужение в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Изначально планировалось, что на «тайной» службе будут присутствовать только священники и члены их семей. Однако в храме собралось 50-60 человек, в том числе служение посетил Охлобыстин вместе с семьей. При этом одна из дочерей актера ранее переболела коронавирусом.

Корреспонденту Baza удалось заснять Охлобыстина. Сначала актер «попытался спрятаться в арке» от журналиста, однако потом подошел к представителю СМИ и закрыл камеру.

«А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» — возмутился он.

Baza сообщает, что служба закончилась около 03.00. Посетители храма расходились по очереди, а охранник предупреждал, что на улице ждут журналисты.

Ранее стало известно, что многодетная семья Охлобыстина оказалась на карантине после выявления коронавируса у дочери актера Анфисы. По словам самой Анфисы, врачи рекомендовали ей пить как можно больше воды.

По последним данным, в России зафиксировано 42 853 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека. Более шести тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в 78 регионах России за сутки.