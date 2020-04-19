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Силуанов рассказал, на сколько хватит ресурсов фонда национального благосостояния РФ

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Силуанов рассказал, на сколько хватит ресурсов фонда национального благосостояния РФМосква, 19 апреля. Ресурсов фонда национального благосостояния РФ хватит до 2024 года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, накопленные резервы — это, прежде всего, деньги фонда национального благосостояния, объем которых составляет около двух триллионов рублей.

«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около семи триллионов рублей в фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — пояснил министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также напомнил, что в России вводится система безвозмездной поддержки компаний малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выплату в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.

Российские власти разрабатывают формы поддержки малого и среднего бизнеса, который значительно пострадал в связи с введением карантинных мер из-за коронавируса. Выплата, о которой сказал Силуанов, ранее была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства заявил о предоставлении предприятиям безвозмездной финансовой помощи от государства, которую можно направить в том числе на выплаты зарплат. Ссуду получат компании, сохранившие занятость не ниже 90%.

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Источник: Vesti.ru
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