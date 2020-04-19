Песков рассказал, продлят ли режим самоизоляции в России

Москва, 19 апреля. Решение о продлении режима самоизоляции или о его завершении примут на следующей неделе, когда Россия, вероятно, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, прошедшая неделя показала рост числа зараженных, на плато пока не удалось выйти. Пресс-секретарь президента РФ предложил немного подождать.

«На следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — сказал он.

Представитель Кремля заметил, что это «очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан».

«Но еще и с необходимости не дать задохнуться экономике, которая и так находится, конечно, в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись», — добавил Песков.

По последним данным, в РФ зафиксировано более 42 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 3,2 тысячи человек выздоровели, 361 скончался. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 160 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.