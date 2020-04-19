Пасха онлайн и в храмах: верующие рассказали ФАН, как встретили праздник

Впервые в новейшей истории России многие православные верующие не смогли встретить Пасху как положено — на службе в храме. В Москве, Московской области и примерно в половине регионов страны из-за сложной ситуации с распространением коронавируса пасхальные службы проводились без массового посещения. То есть сами богослужения не были запрещены, но, кроме священников, в них участвовало очень небольшое количество прихожан. Исключения делались для певчих и волонтеров, помогавших священникам совершать требы для престарелых и больных верующих.

Такая ситуация разделила верующих. Одни решили, как и призывал патриарх Русской православной церкви Кирилл, остаться дома и участвовать в богослужениях онлайн. Другие искали любую возможность, чтобы все же в пасхальную ночь оказаться в храме.

Остаемся дома, потому что забота о ближних — главное в христианстве

Надо сказать, что, несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации, власти проявили лояльность к тем верующим, которые пришли в храмы.

Как удалось выяснить ФАН, в некоторых московских храмах на пасхальную службу пришли десятки прихожан, и священники не могли не пустить их. Тем не менее по состоянию на утро 19 апреля неизвестно о случаях задержания верующих на улицах и наложения на них штрафов за нарушение режима самоизоляции.

18 апреля глава синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда обратился с завуалированным посланием к полиции проявлять мягкость к тем верующим, кто все же пойдет в храмы. По его словам, он понимает, но не принимает такую позицию верующих, среди которых есть и его хорошие знакомые. Легойда призвал избегать категорических суждений и не называть грехом посещение храмов, несмотря на призыв патриарха Кирилла.

ФАН узнал у нескольких православных верующих, как они встретили Пасху дома и почему приняли такое решение.

«Мы встретили Пасху в семейном кругу, смотрели трансляцию богослужения по телевизору. Я считаю, что это совершенно правильное решение», — рассказал Федеральному агентству новостей известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

По его словам, хотя Пасха и имеет очень большое значение для верующих, но в нынешней ситуации идти в храм — значит, подвергать себя и близких опасности.

«На мой взгляд, главное в христианстве — любовь. А она включает и заботу о ближних, и ответственное человеческое поведение», — пояснил собеседник ФАН.

Среди знакомых Лукьяненко много тех, кто расстроен тем, что в Москве принято решение не допускать прихожан в храмы.

«Наверно, в храме радость пасхального праздника была бы более полной. Но вся обстановка такова, что мы все сейчас скованы — и верующие, и неверующие. Ничего тут ужасного нет: мне кажется, отказ от участия в праздничном богослужении надо принимать как определенное испытание. Для кого-то из верующих эта ситуация — возможно, повод смирить гордыню», — предположил писатель.

Он рассказал о своем отношении к идее поставить зажженные свечи у окон в пасхальную ночь.

«Это, конечно, не главное. Дело не во внешних обрядовых вещах, но с другой стороны, возможно, кому-то свет свечи в нашем окне добавили тепла и спокойствия. Но перед сном мы все потушили, дабы не создать пожароопасной ситуации», — заключил собеседник ФАН.

Дома ждали новые открытия

Москвичка, преподавательница Московского финансово-юридического университета Анастасия Чернова, росла в православной семье, поэтому не мыслит своей жизни без богослужений. Тем не менее призыв патриарха восприняла со смирением и попыталась найти что-то новое и полезное для себя в богослужении онлайн.

«Если бы еще месяц назад мне сказали, что Пасху придется встречать дома — я бы не поверила. Я не застала тех времен, когда храмы были закрыты, — напротив, с раннего детства, сколько себя помню, воскресный день озаряла литургия и колокольный звон», — рассказала Анастасия ФАН.

По ее словам, теперь приходится принять «нечто невероятное — закрытый путь в храм».

«Если так все происходит, значит, для чего-то нужно. На стоянии Марии Египетской я впервые включила дома трансляцию из Сретенского монастыря. Зажгла возле икон свечи и лампаду. Служба, несколько часов, прошла на одном дыхании. Пространство преобразилось. Даже не думала, что так бывает. А далее меня ждали все новые и новые открытия», — поделилась верующая.

Например, по-новому прозвучали для нее слова из Евангелия от Иоанна:

«Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу».

На пасхальную службу дома Анастасия постаралась создать праздничную обстановку.

«Я зажгла много свечей. Нашла давние подарки из Иерусалима: свечи, масло, вино из Канны Галилейской… Нашла даже свечу 30-летней давности, которая когда-то стояла у моего папы на письменном столе в качестве декоративного элемента творческого беспорядка. Пригодилось все. Где-то с 10 вечера я уже готовилась. Одела розовое платье. Ближе к полуночи включила трансляцию. Крестный ход, пасхальный канон, часы и литургия…» — восторженно рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, в эту Пасху она обрела новый опыт: училась радоваться тому, что «ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

«Сегодня это ощущается особенно остро. Все так и есть. Пасха, Воскресение Христово — везде! Для всех! И для тех, кто в узах, и для тех, кто болен, не может встать с постели… И для нас, встречающих воскресшего Христа дома», — воодушевленно заключила собеседница ФАН.

Визиты в храм и во время обстрелов, и во время пандемии

Однако не все верующие посчитали правильным остаться дома в главный для православных праздник. Ведь уже два тысячелетия христиане встречали его на совместных богослужениях, которые почти никогда не прекращались, и во времена эпидемий.

«Вот уже более 1,5 десятка лет я не встречаю Пасху вне храма. Для верующих участие в богослужениях — это хлеб, хлеб духовный. Тем более в такой праздник», — рассказала ФАН кандидат филологических наук Ольга Блюмина.

Ольга — жительница города Горловки (ДНР). Сейчас она работает в Москве, недавно получила российское гражданство. Даже в дни, когда ее город обстреливали украинские силовики, она ходила в храм. И в эту пасхальную ночь она пришла на богослужение в один из московских храмов.

«Это была огромная радость для меня. И для тех, кто стоял рядом со мной на службе. Я благодарю Бога за то, что мне все же удалось прикоснуться к чуду пасхальной службы именно в храме», — поделилась Ольга.

По ее словам, в Москве и Московской области православные строго соблюдают санитарные меры.

«Я сама до Страстной седмицы не раз ходила в храмы. Например, Троицкий храм в подмосковном Реутове буквально блестел от неустанной санитарной обработки: у каждой иконы антисептик и салфетка, непрерывная влажная уборка. На службах верующие соблюдали дистанцию. Но в Страстную пятницу этот храм закрыли и несколько верующих мерзли во время службы около закрытых ворот храма, слушая доносившуюся из динамиков трансляцию богослужения», — рассказала собеседница ФАН.

Смысла в закрытии храмов для прихожан Ольга не видит.

«Что бы там ни говорили, в глазах многих верующих роняется авторитет церкви. Те аргументы, которые приводят епископы в пользу богослужений без паствы, похожи на то, как под выдвинутую научную гипотезу кое-как подгоняется фактический материал. Это нельзя назвать подменой, но и правдой тоже назвать нельзя», — уверена верующая.

Ни для кого не является открытием, что, например, в работающих продуктовых магазинах положенную дистанцию часто невозможно соблюсти в ограниченном пространстве между полками с товаром, напомнила Ольга.

«Потенциальные носители коронавируса среди продавцов могут заразить множество людей, поскольку все мы видим, что многие из них без масок. И почему же контролирующие органы предпочли надавить на церковь и закрыть храмы, куда ходит куда меньше людей, чем за продуктами. Вместо того, чтобы сосредоточиться на проверках в магазинах?» — недоумевает собеседница ФАН.

После Пасхи коронавирус начнет отступать?

Известный православный публицист, главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов тоже встретил Пасху в храме.

«Это был мой выбор. Я никого ни к чему не призывал. Каждый православный верующий для себя решал сам, где ему быть в эту пасхальную ночь», — рассказал ФАН Анатолий Степанов.

По его словам, многое в ситуации пандемии коронавируса смущало верующих.

«Один знакомый мне афонский старец считает, что происходящее — репетиция перед введением тотальных мер контроля за обществом. Лично меня настораживает энтузиазм, который испытывают сторонники массовой чипизации населения в связи с распространением коронавируса», — отметил собеседник ФАН.

Однако, по его словам, тот факт, что произошло чудо схождения благодатного огня, для православных верующих — большое утешение.

«И я имею дерзновение предположить, что вот сейчас, после того, как мы восславили воскресшего Христа, болезнь начнет отступать», — заявил православный публицист.

По его словам, из нынешней ситуации надо сделать свои выводы как светским властям, так и церковным.

«Я понимаю, чем руководствовалась светская власть в своих ограничениях — надо было выиграть время, чтобы к моменту пика пандемии наши медики смогли хорошо подготовиться. Но ведь сами микробиологи говорят, что тот страх, который нагоняют на общество, отрицательно действует на иммунную систему, а значит, и делает людей более уязвимыми для коронавируса», — заметил Анатолий Степанов.

По его мнению, ситуация с пандемией выявила маловерие среди части чиновников.

«Власть могла бы попросить церковь усиленно молиться об избавлении от коронавируса, а вместо этого приложила максимум усилий, чтобы ограничить число верующих в храмах», — напомнил православный эксперт.

По его словам, сейчас стоит обратиться к Русской православной церкви с просьбой, чтобы она активнее «применяла инструментарий, который на протяжении веков помогал в борьбе с подобного рода инфекциями».

«Самое простое — колокольный звон. Зафиксировано множество фактов, когда он останавливал эпидемии, поскольку этот звон убивает вредные микроорганизмы в воздухе», — резюмировал собеседник ФАН.

Президент России Владимир Путин не посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, как он это делал много лет подряд. Глава государства в ночь на 19 апреля поставил свечку в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево. А премьер-министр России Михаил Мишустин встретил Пасху дома.