В России за сутки выявили 6000 зараженных COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Более 6000 россиян заразились COVID-19 за сутки Число заболевших в России за минувшие сутки выросло на шесть с лишним тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в стране число зараженных сейчас приблизилось к 43 тысячам, 361 человек умер. Лидером по заболеваемости остаются Москва и Московская область — в столице инфицировано свыше 24 тысяч человек. К слову, на этом фоне в городах-лидерах по заболеваемости (а это еще Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург и Петербург), снова растет так называемый индекс самоизоляции. В Москве этому, понятное дело, теперь способствует строгий пропускной режим. А в других населенных пунктах, видимо, растет социальная ответственность.

«Ленэкспо» временно переоборудуют в больницу Одна из главных проблем в борьбе с эпидемией, которая со многими странами сыграла злую шутку — нехватка мест в больницах, оборудования, специалистов. По этой причине президент уже распорядился задействовать резервы Министерства обороны, а теперь подключаются и гражданские объекты. Выставочный комплекс «Ленэкспо», что находится на Васильевском острове Петербурга, на берегу Финского залива, будет переоборудован в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Эту информацию уже подтвердила компания-собственник «Экспофорум-Интернэшнл». Первой временной больницей станет павильон №7, в нем можно разместить 544 койки. Будут ли задействованы остальные помещения комплекса, пока неизвестно.

COVID-19 не могли создать люди Вирус, поставивший на уши весь просвещенный мир не мог быть создан искусственно. Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Ученый считает, что человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для синтезирования в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с новым COVID-19. «На эту тему сейчас есть большое количество публикаций в научных изданиях. Опираясь на мои знания вирусологии, если говорить об искусственном синтезировании такого вируса, то сейчас нет никаких свидетельств, указывающих на то, что вирус был создан искусственно», — глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Коллеги Чжимина, по его словам, сходятся в одном: если бы такой вирус был синтезирован искусственно, его создателями могли быть только сверхлюди со знаниями, превосходящими обычных людей. Напомним, в американских СМИ в последнее время активно тиражируется версия о том, что пандемия стала следствием утечки лабораторного образца вируса в Ухане. А спецкомитет Сената США начал расследование о причинах возникновения эпидемии и деятельности ВОЗ.