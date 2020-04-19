ВСУ на Пасху напали на православный храм в ДНР

Донецк, 19 апреля. Вооруженные силы Украины попытались при помощи ударного беспилотника напасть на православный храм в Ясиноватой, им помешали военные Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, военнослужащие республики ранним утром обнаружили и сбили украинский беспилотник, который направлялся в сторону школы. К аппарату было прикреплено взрывное устройство.

«В ходе расшифровки данных с БЛА было установлено, что целью смертельного «подарка», запущенного преступниками 54-й бригады ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН), было не учебное заведение, а расположенный в непосредственной близости храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла», — уточнили в УНМ ДНР.

В ведомстве пришли к выводу, что украинские силовики планировали атаковать храм утром, поскольку именно тогда там были верующие, освещавшие пасхальную снедь.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

В минувший четверг ДНР и Украина провели первый в 2020 году обмен пленными. Он состоялся под Горловкой в районе КПП «Майорск».