Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

В Facebook и YouTube продолжают распространяться фейки на фоне пандемии COVID-19. По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, американские интернет-гиганты прилагают максимум усилий, чтобы дестабилизировать российское общество, а распространение коронавирусной инфекции оказалось для них «благодатной почвой».

В беседе с Федеральным агентством новостей Александр Малькевич рассказал о свежем фейке, распространяемом в Facebook и некоторых Telegram-каналах. В нем утверждается, что банки якобы блокируют карты клиентов, чтобы сохранить средства на их счетах. В частности, этим якобы занимается «Альфа-банк», а в доказательство приводится скриншот сообщения от этой кредитной организации.

Глава Фонда защиты национальных ценностей назвал эти сведения «своеобразным предвестником апокалипсиса», который направлен на то, чтобы граждане начали паниковать.

«Но, как говорится, дьявол в деталях. На самом деле, карты не блокируют. Некоторым клиентам снизили кредитный лимит. Еще некоторым из них его снизили до нуля. К дебетовым картам, разумеется, это не имеет никакого отношения. Более того, конкретно в «Альфа-банке» в дополнение к государственным кредитным каникулам представили программу «Кредитный карантин». Хотя, конечно, формулировку для sms-сообщения можно было бы подобрать более… щадящую, что ли. Такими вот неаккуратными сообщениями и провоцируются фейки о полном крахе банковской системы, блокировке карт и так далее. И это все радостно разгоняется злопыхателями и заставляет россиян нервничать», — считает Александр Малькевич.

Собеседник ФАН ведет учет всех фейков о коронавирусе и говорит, что Facebook — это площадка, которая обрушивает на интернет-пользователей потоки лживой информации. Аналогичной работой, по его словам, занимается и YouTube.

«При этом у этих ресурсов существует четкая специализация. Так, YouTube активно распространяет конспирологические ролики, самый популярный из которых утверждает, что заражение коронавирусом происходит через тестирование, и люди на это ведутся, есть уже пострадавшие. В Якутии, например, женщине грозит 100-тысячный штраф за то, что она распространила увиденное на YouTube… Эти ролики, надо сказать, пользуются большой популярностью, людям внушают, что власти их специально заражают, а потом будут чипировать и так далее. Вторая группа роликов на YouTube распространяется с помощью украинских бот-ферм. В них говорится, что по России якобы пошли голодные бунты, происходят погромы в магазинах и так далее. Таких вбросов через YouTube очень много. Причем некоторые делаются максимально просто — несколько картинок и закадровый текст», — рассказал Малькевич.

Facebook, по его словам, специализируется на мошеннических сообщениях.

«Сначала там продавали спецпропуска для передвижения москвичей, когда пропускной системы еще не было. Теперь очень мощно распространяются сообщения о компенсациях, которые правительство РФ будет выплачивать тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Нужно перейти по ссылке, ввести СНИЛС и прочие данные, а дальше начинается кибер-мошенничество. Просто удивительно, как Facebook продвигает жуликов! И эту работу поддерживает интегрированный в корпорацию Марка Цукерберга мессенджер Whatsapp, поскольку с его помощью можно моментально пересылать всякую ахинею. Задействовано и еще одно детище Цукерберга — Instagram. В сторис там тоже продвигают различные страшилки. В частности, о том, что на фоне коронавируса Сбербанк якобы что-то мухлюет, привязывая к картам «чужие» номера, хотя на самом деле эти номера ранее сами люди указывали», — объяснил Малькевич.

Он призвал интернет-пользователей учитывать эту «специфику» западных ресурсов и не верить всему, что на них распространяется.