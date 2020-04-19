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Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

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Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

В Facebook и YouTube продолжают распространяться фейки на фоне пандемии COVID-19. По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, американские интернет-гиганты прилагают максимум усилий, чтобы дестабилизировать российское общество, а распространение коронавирусной инфекции оказалось для них «благодатной почвой».

В беседе с Федеральным агентством новостей Александр Малькевич рассказал о свежем фейке, распространяемом в Facebook и некоторых Telegram-каналах. В нем утверждается, что банки якобы блокируют карты клиентов, чтобы сохранить средства на их счетах. В частности, этим якобы занимается «Альфа-банк», а в доказательство приводится скриншот сообщения от этой кредитной организации.

Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

Глава Фонда защиты национальных ценностей назвал эти сведения «своеобразным предвестником апокалипсиса», который направлен на то, чтобы граждане начали паниковать.

«Но, как говорится, дьявол в деталях. На самом деле, карты не блокируют. Некоторым клиентам снизили кредитный лимит. Еще некоторым из них его снизили до нуля. К дебетовым картам, разумеется, это не имеет никакого отношения.

Более того, конкретно в «Альфа-банке» в дополнение к государственным кредитным каникулам представили программу «Кредитный карантин». Хотя, конечно, формулировку для sms-сообщения можно было бы подобрать более… щадящую, что ли. Такими вот неаккуратными сообщениями и провоцируются фейки о полном крахе банковской системы, блокировке карт и так далее. И это все радостно разгоняется злопыхателями и заставляет россиян нервничать», — считает Александр Малькевич.

Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

Собеседник ФАН ведет учет всех фейков о коронавирусе и говорит, что Facebook — это площадка, которая обрушивает на интернет-пользователей потоки лживой информации. Аналогичной работой, по его словам, занимается и YouTube.

«При этом у этих ресурсов существует четкая специализация. Так, YouTube активно распространяет конспирологические ролики, самый популярный из которых утверждает, что заражение коронавирусом происходит через тестирование, и люди на это ведутся, есть уже пострадавшие. В Якутии, например, женщине грозит 100-тысячный штраф за то, что она распространила увиденное на YouTube… Эти ролики, надо сказать, пользуются большой популярностью, людям внушают, что власти их специально заражают, а потом будут чипировать и так далее.

Вторая группа роликов на YouTube распространяется с помощью украинских бот-ферм. В них говорится, что по России якобы пошли голодные бунты, происходят погромы в магазинах и так далее. Таких вбросов через YouTube очень много. Причем некоторые делаются максимально просто — несколько картинок и закадровый текст», — рассказал Малькевич.

Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

Facebook, по его словам, специализируется на мошеннических сообщениях.

«Сначала там продавали спецпропуска для передвижения москвичей, когда пропускной системы еще не было. Теперь очень мощно распространяются сообщения о компенсациях, которые правительство РФ будет выплачивать тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Нужно перейти по ссылке, ввести СНИЛС и прочие данные, а дальше начинается кибер-мошенничество. Просто удивительно, как Facebook продвигает жуликов!

И эту работу поддерживает интегрированный в корпорацию Марка Цукерберга мессенджер Whatsapp, поскольку с его помощью можно моментально пересылать всякую ахинею. Задействовано и еще одно детище Цукерберга — Instagram. В сторис там тоже продвигают различные страшилки. В частности, о том, что на фоне коронавируса Сбербанк якобы что-то мухлюет, привязывая к картам «чужие» номера, хотя на самом деле эти номера ранее сами люди указывали», — объяснил Малькевич.  

Малькевич призвал власти РФ жестко отреагировать на фейки о COVID-19 в Facebook и YouTube

Он призвал интернет-пользователей учитывать эту «специфику» западных ресурсов и не верить всему, что на них распространяется.

«Facebook зарабатывает на рекламе мошенников, не проверяя ее, потому что к России компания относится как к стране третьего мира. А что касается YouTube и Google, то это их задача — формировать нужную им информационную повестку в нашей стране. Плюс тут, конечно, не обходится без заработка, потому что конспирологические видео расходятся миллионными тиражами и все это монетизируется. Это грязные деньги, но для них они не пахнут.

Мы можем и должны жестко к этому отнестись. Я очень жду, когда это произойдет. Должна быть жесткая реакция со стороны властей РФ», — заключил Малькевич.

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