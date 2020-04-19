Васильев рассказал, почему ему повезло с госпитализацией в Коммунарку

Москва, 19 апреля. Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев заявил, что ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте, рассказывая о своей госпитализации в клинику в Коммунарке. По его словам, он окружен вниманием врачей, а лечение «обладает одурманивающими свойствами».

Напомним, что в известной больнице в Новой Москве Васильев оказался в апреле, когда почувствовал недомогание — у ведущего появился кашель, а затем стала подниматься температура.

Ранее эксперт моды рассказал, что с госпитализацией ему повезло: он был помещен в чистую и светлую палату с «хорошим «самолетным» пятиразовым питанием». Васильев отметил, что медучреждение прекрасно оборудовано, а медицинский персонал в нем борется с инфекцией во всеоружии. Ведущий признался, что в сложившейся ситуации ему сильно повезло.

«Я отдаю себе отчет в том, что мне повезло. Конечно, не у всех есть возможность получить столько внимания со стороны врачей и такие условия лечения, какие я получил в больнице в Коммунарке. Но случилось так, как случилось. Я попал вовремя в нужное место», — решил он.

По словам Васильева, лечение в Коммунарке «обладает одурманивающими свойствами»: его все время клонит в сон, отсутствует желание разговаривать по телефону, а также ощущается нехарактерная для него апатия.

Историк моды подчеркнул, что сдавал тест на коронавирус дважды, и в обоих случаях результат оказался отрицательным.

«Врачи утверждают, что я иду на поправку. Мне уже показана дыхательная гимнастика для легких, чтобы как можно скорее прийти в форму», — рассказал ведущий.

Напомним, о госпитализации Васильева с двусторонней пневмонией в клинику в Коммунарке рассказала журналистка и адвокат Екатерина Гордон. Ранее с аналогичным диагнозом в больницу попала певица Надежда Бабкина, которая вместе с модным экспертом и Гордон ведет телепрограмму «Модный приговор».