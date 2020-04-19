Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына публике

Москва, 19 апреля. Российская певица Алсу рассказала, почему не хочет показывать широкой публике своего сына Рафаэля. Звезда напомнила, что и старших детей она представила публике не сразу.

По словам Алсу, она вывела в свет старших дочерей Микеллу и Сафину, когда им было по пять лет. Младшего сына артистка пока не готова знакомить с публикой.

«Он просто пока еще слишком маленький. Когда он подрастет и захочет сказать всем «привет», тогда он это и сделает», — объяснила певица.

Певица также призналась, что четырехлетний наследник является фанатом Чебурашки. Мальчик даже носит одежду с этим персонажем.

«Это майка с Чебурашкой, я специально ее надела. У младшего ребенка началось помешательство на этом персонаже», — добавила Алсу.

Алсу воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и четырехлетнего сына Рафаэля. В 2019 году Микелла принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети», вокруг которого из-за накрутки голосов разгорелся скандал. Лишь недавно в интервью Ксении Собчак певица призналась, что действительно покупала голоса ради победы дочери. По словам артистки, так делали «все участники».