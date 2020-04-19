Галкин заявил, что не отбивал Пугачеву у Киркорова

Москва, 19 апреля. Телеведущий Максим Галкин заявил, что не отбивал у Филиппа Киркорова Аллу Пугачеву. Секретами личной жизни комик поделился в документальном фильме о своем союзе с примадонной российской эстрады.

«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас это обсуждать как-то неприлично», — признался шоумен, комментируя слухи о том, что якобы был разлучником Пугачевой и Киркорова.

Напомним, с Филиппом Бедросовичем певица рассталась в 2005 году, а в 2011 году они в с Галкиным зарегистрировали брак. Вместе они воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. Брату и сестре шесть лет и в новом учебном году они пойдут в школу. С Киркоровым Пугачева по-прежнему поддерживает нормальные отношения. Более того, Галкину тоже удалось подружиться с Киркоровым.

«Он наш друг. Филипп — это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле. Зачастую он пытается быть подчеркнуто деликатным», — пояснил Максим.

Говоря о детях, Галкин уточнил, что на их появлении настояла именно Алла Борисовна. Пополнение в семье пара тщательно скрывала. В курсе были только самые близкие. 18 сентября 2013 года двойняшек родила суррогатная мать из Казани Елена Ширинина.

Документальный фильм «Моя жена Алла Пугачева» показали в эфире Первого канала 18 апреля. А 15 апреля примадонна отпраздновала свой 71-й день рождения.