Врачи назвали последствия COVID-19 для выздоровевших

Москва, 19 апреля. Поражение легких, вызванное COVID-19, может иметь последствия даже для выздоровевших пациентов. Об этом рассказали главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев и доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

«После тяжелых форм может остаться легочный фиброз. В этом случае спортом, например, не то что бы нельзя, а просто сложно заниматься. Дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать серьезные нагрузки», — объяснил Авдеев в комментарии Ura.ru.

Он подчеркнул, что последствия коронавируса возможны, но не возникают в каждом случае. По его словам, говорить о них пока рано, так как с момента появления вируса прошло слишком мало времени.

Медик напомнил о пандемии H1N1 — «свином гриппе», которым переболели «десятки и сотни тысяч». У большинства перенесших вирус врачи не обнаружили никаких последствий. Авдеев считает, что ситуация с COVID-19 может быть схожей. Аналогичного мнения придерживается Сергей Бабак.

«Нужно понимать, что любая пневмония, перенесенная человеком, может накладывать ограничения. Все зависит от возможностей легких. Они имеют большой потенциал, но если он будет исчерпан, бесследно это не пройдет. Например, если у человека происходит небольшое сжатие легкого, необходимый для газообмена объем воздуха уменьшится. Из-за этого при быстрой ходьбе или беге может появляться одышка, ощущение нехватки воздуха», — пояснил врач.

Специалист уточнил, что в этом случае в зону повышенного риска попадают курильщики, чьи легкие поражены никотином и табачными смолами. Дополнительное негативное влияние вируса на дыхательный орган может дать определенные осложнения.

Ранее о возможных последствиях COVID-19 рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.Она пришла к выводу, что из-за коронавируса может уменьшиться объем легких и ухудшиться работа мозга.