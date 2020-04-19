Минздрав Украины нашел виновных в росте заболеваемости коронавирусом

Киев, 19 апреля. Посещение верующими церквей в Вербное воскресенье стало одной из причин роста заболеваемости коронавирусом на Украине. Об этом заявил глава местного Минздрава Максим Степанов.

По последним данным, на Украине зафиксировано более 5,4 тысячи случаев заражения COVID-19, 347 пациентов удалось вылечить, 141 скончался. Глава Минздрава нашел виновных в росте заболеваемости в стране.

«Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — объявил он на брифинге.

Степанов заявил, что рост проявлений заболевания возник на «четвертый-пятый день после того, как люди инфицировались».

Напомним, что из-за вспышки коронавируса правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. Меры с 6 апреля были ужесточены, власти запретили собираться на улице в группы более двух человек. Кроме того, запретили гулять на набережных, в лесопарковых зонах и парках, посещать детские и спортивные площадки.

Украинцев обязали при выходе из дома носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе подтверждающие личность документы. На госгранице ограничено количество работающих пунктов пропуска.

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман ранее заявила, что действия украинских властей «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу».