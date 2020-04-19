Стало известно об улучшении состояния Заворотнюк

Москва, 19 апреля. Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили активное лечение звезды.

«За последний месяц актриса пошла на поправку», — сообщает Mash со ссылкой на источники.

По данным издания, актрису возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. Раньше эти процедуры были противопоказаны из-за ослабленного болезнью организма.

Источники отмечают, что супруг Заворотнюк Петр Чернышев живет в клинике вместе с актрисой. Он сопровождает ее на всех этапах лечения.

Напомним, что согласно информации ряда СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк осенью 2019 года диагностировали рак мозга. С того времени актриса не появляется на публике. Ее семья подтвердила, что у нее серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.

Ранее актриса Анастасия Заворотнюк в день своего 49-летия впервые за долгое время вышла на связь. Она лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения. Недавно старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна написала в Instagram, что у ее матери все хорошо. Месяц назад она говорила то же самое, отмечая, что все близкие молятся за ее выздоровление.