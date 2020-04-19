Названы регионы РФ с самым большим числом заразившихся коронавирусом

Москва, 19 апреля. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявили в трех регионах России — это Москва, Подмосковье и Нижегородская область.

По данным оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с COVID-19, в столице количество новых заболевших составило 3 570 человек, в Московской области — 709, а в Нижегородской области — 129.

Как сообщалось ранее, число заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки увеличилось на 6 060 человек. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 c начала эпидемии составляет 42 853 человека. 3 291 заболевший выздоровел, 361 пациент скончался.