От Зюганова потребовали ответить за нарушения российских законов «красным барином» Грудининым​​​​​​​

В российской социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей выложил открытое письмо к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на его возможного преемника Павла Грудинина, пишет Nation News. Авторы просят перестать поддерживать бывшего «красного» кандидата в президенты, так как он систематически обманывает сотрудников предприятия, прикрывается авторитетом партии КПРФ, чтобы проворачивать свои махинации с распродажей совхозной земли и выводом денег из бюджета предприятия к себе в офшорные карманы.

В письме отмечено, что члены КПРФ постоянно ставят «Совхоз им. Ленина» в пример всей стране, называя его «народным предприятием». Но на самом деле «народное лишь на словах», а по факту — за пять лет руководство предприятия вывело 280 млн рублей с помощью премий. А сам Грудинин получил 125 млн рублей премиями, плюс зарплата 2 млн рублей каждый месяц.

В интервью Life Павел Грудинин хвалился, что средняя зарплата работников его «Совхоза» составляет 73 тыс. рублей. Подозреваем, что так не получают ни на одном другом предприятии. Однако в распоряжении Nation News попал документ, свидетельствующий, что оклады сотрудников ЗАО «Совхоз им. Ленина» в два раза меньше озвученного. Так, например, оклад кассира-рабочей участка реализации саженцев Оксаны Ф. составляет 28 тыс. рублей, как у бригадира сортучастка ГСУ Владимира Д. Есть даже меньше: оклад инженера холодильных установок Виталия Г. — 24 тыс. рублей. И у них нет никаких многомиллионных премией.

Основной заработок совхоз получает с продажи земли и сдачи ее в аренду. Правда, по некоторым данным, объем средств, которых бюджет предприятия не досчитался в результате махинаций с совхозной землей, превышает 9 млрд рублей. В связи с этим новому акционеру — «Рота-Агро», компании обладающей 42% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина», — ни разу не дали ознакомиться с документами и проектами решений, чтобы скрыть этот факт. Это нарушает их прямые права как мажоритарного акционера. После коллективного обращения в суд с остальными обманутыми членами ЗАО было вынесено решение о запрете проведения собрания акционеров 19 марта. Именно об этом и предупреждал руководство совхоза Артем Усовецкий, генеральный директор аудиторской фирмы «Стимул», которая занимается подготовкой финансового отчета предприятия не первый год. Это грубейшее нарушение законодательства, однако Грудинин как всегда плевал на это.

В конце авторы письма еще раз призывают Геннадия Зюганова не отступать от партийных идеалов. Павел Грудинин, прикрываясь партией и имиджем Зюганова, «дурит головы людям». И все это ради денег и «кресла директора совхоза», а не ради интересов простых жителей и работников.