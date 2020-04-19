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От Зюганова потребовали ответить за нарушения российских законов «красным барином» Грудининым​​​​​​​

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Зюганову предъявили требование ответить за нарушения российских законов «красным барином» Грудининым​​​​​​​

В российской социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей выложил открытое письмо к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на его возможного преемника Павла Грудинина, пишет Nation News. Авторы просят перестать поддерживать бывшего «красного» кандидата в президенты, так как он систематически обманывает сотрудников предприятия, прикрывается авторитетом партии КПРФ, чтобы проворачивать свои махинации с распродажей совхозной земли и выводом денег из бюджета предприятия к себе в офшорные карманы.

В письме отмечено, что члены КПРФ постоянно ставят «Совхоз им. Ленина» в пример всей стране, называя его «народным предприятием». Но на самом деле «народное лишь на словах», а по факту — за пять лет руководство предприятия вывело 280 млн рублей с помощью премий. А сам Грудинин получил 125 млн рублей премиями, плюс зарплата 2 млн рублей каждый месяц.

Зюганову предъявили требование ответить за нарушения российских законов «красным барином» Грудининым​​​​​​​

В интервью Life Павел Грудинин хвалился, что средняя зарплата работников его «Совхоза» составляет 73 тыс. рублей. Подозреваем, что так не получают ни на одном другом предприятии. Однако в распоряжении Nation News попал документ, свидетельствующий, что оклады сотрудников ЗАО «Совхоз им. Ленина» в два раза меньше озвученного. Так, например, оклад кассира-рабочей участка реализации саженцев Оксаны Ф. составляет 28 тыс. рублей, как у бригадира сортучастка ГСУ Владимира Д. Есть даже меньше: оклад инженера холодильных установок Виталия Г. — 24 тыс. рублей. И у них нет никаких многомиллионных премией.

Основной заработок совхоз получает с продажи земли и сдачи ее в аренду. Правда, по некоторым данным, объем средств, которых бюджет предприятия не досчитался в результате махинаций с совхозной землей, превышает 9 млрд рублей. В связи с этим новому акционеру — «Рота-Агро», компании обладающей 42% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина», — ни разу не дали ознакомиться с документами и проектами решений, чтобы скрыть этот факт. Это нарушает их прямые права как мажоритарного акционера. После коллективного обращения в суд с остальными обманутыми членами ЗАО было вынесено решение о запрете проведения собрания акционеров 19 марта. Именно об этом и предупреждал руководство совхоза Артем Усовецкий, генеральный директор аудиторской фирмы «Стимул», которая занимается подготовкой финансового отчета предприятия не первый год. Это грубейшее нарушение законодательства, однако Грудинин как всегда плевал на это.

Зюганову предъявили требование ответить за нарушения российских законов «красным барином» Грудининым​​​​​​​

В конце авторы письма  еще раз призывают Геннадия Зюганова не отступать от партийных идеалов. Павел Грудинин, прикрываясь партией и имиджем Зюганова, «дурит головы людям». И все это ради денег и  «кресла директора совхоза», а не ради интересов простых жителей и работников.

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