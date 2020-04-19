Пугачева в пижаме вместе с Лизой и Гарри трогательно поздравила россиян с Пасхой

Москва, 19 апреля. Известные артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, а также их дети Лиза и Гарри поздравили православных христиан с Пасхой. Трогательное выступление двойняшек в красивых нарядах восхитило поклонников знаменитой семьи.

Галкин поделился с фанатами в Instagram видео, на кадрах которого запечатлел родных и праздничное убранство дома. Шестилетние брат и сестра старательно прочли стихотворение Андрея Усачева о Пасхе.

Девочка надела красное пышное платье, а мальчик — белую рубашку с черным галстуком-бабочкой и такого же цвета брюки. Затем в кадре появилась и их мама. Пугачева пренебрегла макияжем и облачилась в стильную пижаму благородного зеленого оттенка.

Домашний, уютный образ оценили многие фанаты, осыпавшие семью комплиментами. Россияне в ответ также поздравили артистов и их детей с праздником.

«Замечательные детки», — считает kata198511.

«Какие же вы все искренние и настоящие!» — похвалила marinakremenetskaya.

«Хвала родителям за такое воспитание!» — отметила gauhariskakova71.

Напомним, что в субботу поздней ночью в храме Христа Спасителя в Москве прошла пасхальная служба. Богослужение состоялось без прихожан из-за пандемии коронавируса.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало несколько вариантов стихотворных поздравлений с Пасхой для SMS-сообщений, которые можно отправить близким, родным, друзьям, коллегам по работе и просто всем, кому в этот радостный день вам хочется сказать доброе слово.