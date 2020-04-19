Баранец уличил CNN в использовании пандемии для подогревания русофобских настроений

Москва, 19 апреля. Телеканал CNN нагнетает русофобские настроения в интересах противников президента США Дональда Трампа, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

CNN обвинил в Москву в попытках использовать ситуацию с коронавирусом для нормализации отношений России и США. Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс интервью телеканалу CNN заявил, что участившиеся переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа направлены на то, чтобы «подорвать доверие к США как к важному игроку в глобальной системе, подорвать наши альянсы».

Баранец напомнил, что в США развернулась предвыборная кампания, поэтому каждое действие Белого дома политизируется и направляется против Трампа. Интервью на CNN лишь отражает политическую ситуацию в этой стране и является наглой эксплуатацией информации.

«Распространение коронавирусной инфекции в мире выявило много политических неприятных моментов не только в отношении Соединенных Штатов и России, но и других стран», — отметил Баранец в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт напомнил, что ранее Россия отправила в Италию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом. Местная газета La Stampa заявила, что этой помощи никто не рад и она бесполезная, а Москва якобы таким образом «вырывает запасные окопы в Европе». Это заявление было опровергнуто итальянскими властями.

Баранец отметил, что ранее Трамп заявил о желании оказать Москве помощь в борьбе с коронавирусом.

«Это сильно бьет по позициям тех американских политических сил, которые не хотели бы, чтобы коронавирус создал плацдарм для окончания информационного противостояния Вашингтона. Внести раздор через ведение и усиление информационной войны — главная цель ядовитых заявлений, которые звучат из американских средств массовой информации», — добавил эксперт.

Обозреватель подытожил, что ни одна страна не в силах справиться с коронавирусом самостоятельно, поэтому страны, которые обладают опытом, должны делиться им с другими государствами. Баранец добавил, что американским политикам стоит подумать о жизнях миллионов людей, а не «продолжать вырывать окопы холодной войны и поворачиваться друг к другу спиной».