Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери

Москва, 19 апреля. Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери. Знаменитая пара долго скрывала имя девочки, которая появилась на свет в начале марта.

Козловский и Зуева впервые стали родителями в этом году. Рождение ребенка звезды не скрывали, они сразу поделились снимками с малышкой в Instagram, но имя девочки предпочли не называть. Лишь спустя 1,5 месяца Зуева раскрыла его.

«Ее зовут Ода Валентина», — написала она на своей странице в соцсети.

Ода — шведское женское имя. Звездные родители часто дают своим детям необычные, редкие иностранные имена в попытке подчеркнуть их индивидуальность.

Зуева призналась, что каждый раз произнося имя дочери, она словно разрывается на маленькие кусочки.

Поклонники в комментариях выразили радость за пару и ребенка и отметили, что звезды выбрали для наследницы удивительное имя. Некоторые предположили, что оно сложено из имен родителей.

«Ода=Ольга + Данила. Amor/Amour», — написала kseniya_asd. «Очень красиво и символично! Здоровья малышке», — пожелала marinalove777_bakery. «Ода вашей любви, красиво»,— прокомментировала argentum_17. «Восхитительное имя», — заметила dozgdik. «Прекрасное имя», — высказалась simooonaaa_sv.

Данила Козловский и Ольга Зуева начали тайно встречаться в 2015 году, а год спустя приняли решение жить в гражданском браке и перестали скрывать отношения.

Перед рождением дочери известный актер специально взял продолжительный отпуск. По информации СМИ, узнав о рождении наследницы он отложил съемки в фильме «Карамора» в Грузии и отправился в США встречать Зуеву и ребенка.