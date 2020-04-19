Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери

Москва, 19 апреля. Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери. Знаменитая пара долго скрывала имя девочки, которая появилась на свет в начале марта.
Козловский и Зуева впервые стали родителями в этом году. Рождение ребенка звезды не скрывали, они сразу поделились снимками с малышкой в Instagram, но имя девочки предпочли не называть. Лишь спустя 1,5 месяца Зуева раскрыла его.
«Ее зовут Ода Валентина», — написала она на своей странице в соцсети.
Ода — шведское женское имя. Звездные родители часто дают своим детям необычные, редкие иностранные имена в попытке подчеркнуть их индивидуальность.
Зуева призналась, что каждый раз произнося имя дочери, она словно разрывается на маленькие кусочки.
Поклонники в комментариях выразили радость за пару и ребенка и отметили, что звезды выбрали для наследницы удивительное имя. Некоторые предположили, что оно сложено из имен родителей.
«Ода=Ольга + Данила. Amor/Amour», — написала kseniya_asd.
«Очень красиво и символично! Здоровья малышке», — пожелала marinalove777_bakery.
«Ода вашей любви, красиво»,— прокомментировала argentum_17.
«Восхитительное имя», — заметила dozgdik.
«Прекрасное имя», — высказалась simooonaaa_sv.
Данила Козловский и Ольга Зуева начали тайно встречаться в 2015 году, а год спустя приняли решение жить в гражданском браке и перестали скрывать отношения.
Перед рождением дочери известный актер специально взял продолжительный отпуск. По информации СМИ, узнав о рождении наследницы он отложил съемки в фильме «Карамора» в Грузии и отправился в США встречать Зуеву и ребенка.