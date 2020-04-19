Евгений Миронов самоизолировался на даче после двух тестов на коронавирус

Москва, 19 апреля. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал, что сдавал тест на коронавирус дважды. Оба результата были отрицательными, и сейчас артист находится на самоизоляции на даче.

О своем времяпрепровождении Миронов рассказал в беседе со зрителями в аккаунте Театра наций в соцсетях. По его словам, он работает над новыми постановками, созванивается с коллегами в Zoom, но очень мечтает их обнять, когда это будет разрешено. Он подчеркнул, что закрытие театров только прибавило работы — ни один из проектов не остановился, уже сделаны «заготовки» будущих премьер. Новые спектакли начнут выпускать, как только снимут карантин.

Говоря про тесты на коронавирус, Миронов уточнил, что прошел их дважды — для самоуспокоения. К тому же до самоизоляции он контактировал с огромным количеством людей. Более того, COVID-19 подозревали у директора театра Марии Ревякиной.

Артист также поделился своими предположениями о том, как изменится мир после пандемии.

«Мы сделаем важные выводы. До этого страны пугали друг друга новыми ракетами и новыми самолетами. А сейчас все прячутся по домам не от ракет и самолетов, а от какой-то микроскопической фигни», — цитирует его KP.RU.

Миронов добавил, что происходящее сейчас представляет очень интересный материл и для кинематографа, и для театра.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 42 853 случая заболевания коронавирусом. С начала эпидемии выздоровел 3 291 человек, 361 пациент скончался.