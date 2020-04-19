Коронавирус в России 19 апреля: рекорд по приросту заболевших, статистика в мире, новости

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 19 апреля 2020 года информации о распространении в России и мире новой коронавирусной инфекции и борьбе с нею.

COVID-19 в России

За минувшие сутки выявлено 6 060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах России, общее число зарегистрированных больных составило 42 853. Из них выздоровел 3 291 человек, умер 361.

На сегодняшний день в России проведено свыше 1,94 млн тестов на коронавирус. Отмечается, что почти 43% от 6 060 случаев заболевания, зарегистрированных за сутки 18 апреля, выявлены активно — люди не имели клинических проявлений болезни.

Лидером по числу зараженных остается Москва: в столице на данный момент выявлено 24 324 больных (+3 570 за сутки). Далее следуют Подмосковье — 4 663 заболевших (+709 за сутки), Петербург — 1 760 больных (+114 за сутки), Нижегородская область — 646 (+129), Республика Коми — 481 (+7) и Ленобласть — 417 (+29).

Коронавирус в мире

По состоянию на 11 часов 23 минуты 19 апреля в мире зарегистрировано 2 342 200 зараженных COVID-19, из них 602 785 человек выздоровели, 160 896 человек погибли.

Больше всего зараженных выявлено в США — 738 923 человек. На втором месте Испания — 194 416 заболевших, на третьем — Италия, где коронавирус выявлен у 175 925 человек. Далее следуют Франция (151 793), Германия (143 724), Великобритания (114 217). Россия в этом коронавирусном «рейтинге» находится на десятой строчке.

Что касается смертности от COVID-19, то самая высокая зарегистрирована опять-таки в США. Там умерли 39 015 человек. Но если говорить о процентном соотношении умерших к заболевшим, то в Америке оно составляет 5,28%, в то время как в Бельгии, где умерли 5 453 человека, оно составляет 14,67%, а в Британии, где умерли 15 464 человека, — 13,54%.

Последние новости

В столице вводятся выплаты для доноров крови с антителами на коронавирус. За каждые 150 мл плазмы будет выплачиваться 1 250 рублей, за 600 мл плазмы — 5 000 рублей.

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве увеличилось до 60%.

«В последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысяч. Однако такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики. При этом, если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших — бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», — сообщили в оперштабе.

За сутки от коронавируса в РФ умерли 48 человек

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, за сутки скончались 48 россиян с подтвержденным COVID-19: 28 из них — в Москве, 9 — в Московской области, 3 — в Пензенской области, 2 — в Башкортостане, по одному — в Липецкой, Мурманской и Новосибирской областях, Ингушетии, Краснодарском и Ставропольском краях.