Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО «АвтоВАЗ» с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 «Жигули». Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, полвека назад с конвейера Волжского автозавода сошла первая машина легендарной марки, завоевавшая сердца автолюбителей — как в России, так и за рубежом.

«С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив «АвтоВАЗа» хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения», — говорится в телеграмме.

Президент отметил также, что новые модели завода отвечают современным стандартам безопасности, надежности и экологичности. Глава государства поблагодарил поколения конструкторов, рабочих и инженеров за огромный труд и вклад в развитие автомобильной отрасли в России.

Напомним, что за всю свою многолетнюю историю «АвтоВАЗ» в Тольятти выпустил более 29 миллионов автомобилей. Первые же шесть машин ВАЗ-2101 «Жигули» сошли с конвейера 19 апреля 1970 года. Внешне они похожи были на итальянскую модель FIAT-124, но со значительными изменениями. На экспорт они шли под названием «Лада». Исключением стала лишь Швеция, где автомобиль появился под названием завода: «ВАЗ».

Машины снискали популярность за пределами России, к примеру в Финляндии, где «Ладу» прозвали «русским чудом». Жители европейской страны высоко оценили автомобили, вобравшие в себя «единство теплого южного темперамента и холодного разума специалистов в области космической техники».