Число заболевших коронавирусом в Астраханской области возросло до 123 человек

Астрахань, 19 апреля. Минздрав Астраханской области сообщил о 123 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в регионе.

Девять человек выздоровели и были выписаны из больницы, двое скончались. На амбулаторном лечении находятся 1429 человек, более двух тысяч человек сняты с учета.

В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ находятся 72 человека. Власти Астраханской области призывают жителей региона оставаться дома. На улицу можно выходить в случае крайней необходимости — за продуктами и лекарствами.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Данная мера необходима, поскольку пик эпидемии коронавируса еще не пройден.

Правительство России разрабатывает меры поддержки населения и различных сфер экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства. Выполнение распоряжений президента Путина контролирует премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выявили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших увеличилось до 83 человек. В больницах остаются почти 50 человек.