Выползшую из унитаза дома на Камчатке змею сняли на видео

Петропавловск-Камчатский, 19 апреля. Житель Вилючинска Камчатского края нашел змею, которая выползла из унитаза. Полосатая рептилия попала на видео.

Инцидент произошел 18 апреля в одном из многоэтажных домов города. Мужчина увидел змею, когда зашел в туалет, рептилия показалась из унитаза. Змея напугала пенсионера и его супругу.

«Боже мой, она меня сейчас съест. Ой, какой кошмар. Олег, все, закрывай банку», — говорит жена нашедшего змею.

Мужчина посадил ее в банку и отдал на передержку. Змею забрала волонтер, которая вскоре нашла настоящего хозяина рептилии.

Змея сбежала от мужчины несколько недель назад. По словам специалистов, это молочная змея из семейства ужеобразных. Ей примерно три месяца.

Особенности климата и рельефа Камчатки обусловили наличие в регионе животных тундровой и полутундровой зоны. Здесь отсутствуют пресмыкающиеся и земноводные животные типа змей и лягушек.

Из земноводных в Камчатской крае живут только тритоны. Основным богатством Камчатки считается красная рыба и пушнина. Все змеи, которые есть в регионе, завозные.