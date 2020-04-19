Сирия, 19 апреля. 23 террориста «Исламского государства»1 были ликвидированы при авиаударе ВВС США в иракской провинции Киркук. В центре города Идлиб прогремел мощный взрыв. В Ракке погибли три курдских боевика. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели патрулирование в Алеппо и Хасаке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): понесла потери при столкновении с курдскими боевиками в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишилась сразу трех боевиков при взрыве СВУ на севере Ракки.

Международная коалиция: провела операцию и ликвидировали «спящую ячейки» ИГ1 из 23 террористов в иракской провинции Киркук.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): на севере Ирака лишилось спящей ячейки из 23 террористов; подозревается в установке самодельной бомбы в Ракке.

ВС Турции: направили конвой военной техники и провели воздушную разведку в Идлибе.

Провинция Алеппо

Российские военные провели очередное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирала Олега Журавлева. Как указано в брифинге, патрулирование прошло по маршруту от аэродрома Квайрес до города Айн-Исса на севере Ракки, после чего патруль вернулся к аэродрому. Как добавил Журавлев, обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков в Идлибе за сутки не отмечалось.

Провинция Идлиб

Сообщается, что через КПП «Кафр-Лусин» в Идлиб сегодня утром зашла колонна турецкой военной техники. По информации источника в сети Twitter @ufuk_sy, конвой, в состав которого вошли грузовики материально-технического обеспечения и бронированные автомобили, направился на юг провинции к линии разграничения сил правительственной армии и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Другой источник в Twitter @GDarkconrad сообщил позднее, что в воздушном пространстве над высотами горы Джебель аз-Завия были замечены три разведывательных беспилотника ВВС Турции.

По информации медиаресурса Masar Press Net, в центре города Идлиб неизвестные установили самодельную бомбу в машину, припаркованную у мечети Аль-Анбар. Информации о пострадавших не поступало.

Провинция Ракка

К северу от города Тель Абъяд произошло столкновение между отрядом протурецких боевиков из состава «Сирийской национальной армии» и курдскими бандформированиями. По информации агентства Masar Press Net, в ходе перестрелки был убит один протурецкий боевик, информации о потерях в рядах «Демократических сил Сирии» не поступало.

Как сообщает агентство Baladi News, в городе Ат-Табка взрыв СВУ, установленного в автомобиль «Демократических сил Сирии», убил трёх членов группировки. Взрыв прогремел у транспортной развязки Аль-Каран. Еще несколько гражданских лиц получили осколочные ранения. Также, по данным источника, в окрестностях города Айн-Исса на мине подорвался при патрулировании один боевик SDF. Пока что ответственность за установку взрывных устройств не взяла на себя ни одна вооруженная группировка, но SDF подозревают, что за этим стоят «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

Ирак

Самолеты международной коалиции во главе с США провели операцию на севере Ирака в провинции Киркук. Как передает новостное агентство Anna News, в горных районах истребители нанесли несколько авиаударов по местам дислокации террористов «Исламского государства». В результате атаки были ликвидированы 23 террориста. В 2017 году премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что большая часть страны была освобождена от ИГ, однако в стране сохраняют активность «спящие ячейки» террористов. Согласно данным Пентагона, на 2018 год в Ираке и Сирии действовало около 30 тысяч террористов ИГ. В Ираке «спящие ячейки» скрываются в так называемом «треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.