Донбасс, 19 апреля. ДНР под огнем артиллерии и минометов. Украинские военные готовили теракт в Ясиноватой. Одна из бригад ВСУ потеряла документы с шифрами кодированной связи. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Накануне Пасхи ВСУ увеличили калибры применяемого традиционно вооружения. По Горловке «освободители» били из 122-мм артиллерии. Кроме того, киевские силовики активно задействовали гранатометы, стрелковое оружие и 82-мм минометы. Под огонь также попал южный поселок ДНР Коминтерново.

ВСУ готовили теракт в ДНР на Пасху

С экстренным сообщением в пасхальное утро выступили в Донецке представили оборонного ведомства. Согласно поступившей информации, в воскресенье утром около 6 часов в Ясиноватой был сбит украинский беспилотник, направлявшийся в сторону местного храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

На «борту» квадрокоптера было установлено взрывное устройство для сброса в определенной точке. Напомним, недавно в Горловке украинские военные сбросили мины с беспилотника, что привело к гибели 25-летней девушки.

На этот раз сбить смертельный аппарат удалось военнослужащим расчета ПВО Народной милиции ДНР. Они использовали собственную станцию помех «Тритон». Правоохранители рассказали корреспонденту ФАН, что БПЛА должен был сбросить взрывчатку на храм. Об этом говорят расшифровки данных беспилотника.

В ВСУ потеряли секретные документы

Луганские защитники сообщают, что в 25-й десантной бригаде ВСУ работает комиссия, которая должна уточнить причину потери секретной документации, которая также содержит шифры кодированной связи. Проверку возглавил командующий северной группировкой. Показательно, что потеря секретной документации всплыла в процессе проверки других аспектов жизни бригады.

Командирам ВСУ будут платить премии в размере 400% от оклада

Украинское армейское командование озабочено крупным некомплектом личного состава армии, сообщил спикер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань. По прогнозам, в мае в армейских подразделениях будет наблюдаться большой некомплект рядового состава в связи с окончанием сроков службы призывников. Также многие военнослужащие, учитывая плохие условия проживания, питания и снабжения медицинскими средствами, планируют расторгнуть контракты с украинской армией.

Ситуацию усугубляет тот факт, что выплаты на солдат выделяются несвоевременно и не в полной мере. Генеральный штаб разработал план мероприятий, предусматривающий сохранение количества личного состава на местах. В документе указывается на переход к стандартам НАТО, а также установление премий руководящему офицерскому составу в размере 400% от оклада.

Рядовой состав остался без внимания. Солдаты знают, что их ротация отложена на неопределенный срок. В связи с этим растет количество уклонистов на мирной территории Украины. В зону конфликта для пресечения протестов личного состава отправлены две группы психологов, но специалисты вряд ли смогут объяснить солдатам, почему только их руководителям платят деньги.