На карантине. Виктория Герасимова. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Актриса Виктория Герасимова попала на карантин на неделю раньше всей страны, поэтому уже успела найти и прочувствовать на себе все его плюсы. Так она наконец нашла время на кулинарные курсы и научилась готовить настоящую итальянскую лазанью. Кроме того, актриса проверяет эффективность ярко-оранжевой книги-тренинга.

Кстати, по мнению Виктории Герасимовой, еще одним плюсов карантина, стала естественная красота очень многих женщин. Ведь пока прекрасная половина человечества сидит дома, их кожа, волосы и ногти отдыхают и набираются здоровья.