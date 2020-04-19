Главред «Новой» Муратов перестал быть «удобным» после фейка о Чечне

«Новую газету» обязали удалить статью об антипандемийных мерах в Чечне, которую раскритиковал президент республики Рамзан Кадыров. В материале, доступ к которому ограничили на сайте издания решением Генпрокуратуры РФ, говорилось, что жители республики якобы скрывают болезнь, потому что боятся гнева властей и незаконных действий в свой адрес, а руководство не соблюдает требования самоизоляции.

«Античеченская травля»

Кадыров назвал все изложенное в материале Елены Милашиной фейком и потребовал остановить провокаторов, которые подбивают чеченский народ на вражду. Генпрокуратура сочла, что в материале «Новой газеты» содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». Но, по словам коллектива издания, прокуратура не указала, что именно было трактовано как фейк.

Как позже пояснил главный редактор газеты Дмитрий Муратов, материал действительно временно скрыли в соответствии с требованиями Роскомнадзора (РКН), но издание подготовило запрос в Генпрокуратуру РФ, чтобы узнать, на каком основании это было сделано. Ответ Рамзана Кадырова на статью Милашиной «Новая» оставила читателям.

Ранее издание неоднократно публиковало статьи о жизни в Чеченской Республике и критиковало ее правительство. Елена Милашина сообщала, что ее били в грозненской гостинице — и этот материал остался опубликованным, несмотря на утверждение представителей Чечни, что такого не было. Сам Кадыров назвал ситуацию проведением «античеченской травли».

«Независимый» Муратов

Статьи о преследовании ЛГБТ в республике также доступны — несмотря на многократно опровергнутые данные в них, фейками их не признали и не спешили осуждать издание на высшем уровне.

Стоит помнить, что «Новая газета» во времена Джохара Дудаева была откровенно прочеченским изданием — об этом вспоминал и колумнист Александр Минкин, осудивший слова Кадырова. Но, судя по реакции на очередной материал о Чечне, эти времена окончательно прошли, и больше никакие старые заслуги не действуют.

Муратов очень гордится своим званием «независимого журналиста», хотя в СМИ всплывали доказательства того, что он не брезговал заказными материалами и откровенным шантажом. ФАН выпустил расследование о связи дочери Муратова с руководством НИУ ВШЭ: Ксения Муратова занимала должность проректора учебного заведения, а позже получила работу в Центробанке РФ, в должности советника Эльвиры Набиуллиной.

Издание «ПолитОнлайн» выяснило, что Ксения Муратова в период с 2017 по 2019 годы заработала около 40 млн рублей. Дмитрий Муратов тоже не бедствует: заказы, шедшие явно мимо кассы «Новой газеты», помогли его семье приобрести недвижимость стоимостью 350 млн рублей.

Связи не помогут Муратову избежать ответственности

Вероятно, благодаря дочери он пользовался покровительством, пока в нем были заинтересованы определенные представители российской элиты. Но в нынешней нестабильной ситуации главред «Новой газеты» перестал быть «удобным» оппозиционером, и блокировка статьи, неугодной Кадырову, — очевидный сигнал, что влияние и известность в профессиональных кругах Муратовым утеряны.

«Новая газета» под предводительством Муратова погрязла в скандалах, что негативно влияет на репутации как самого издания, так и лично главного редактора. Волна статей с недостоверной информацией захлестнула общество, которое начинает воспринимать издание на уровне «желтых страниц».

Желая создать шумиху и общественный резонанс, «Новая газета» раз за разом использует фейковые сведения, что неоднократно вызывало проверки и дальнейшие санкции со стороны РКН. Связи, которые Муратов обрел за долгую «журналистскую службу», и влияние, полученное благодаря высокому посту дочери Ксении, не способны больше прикрывать тылы и освобождать главреда «Новой» от ответственности за фейки и вбросы.