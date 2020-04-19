Тимати ответил «поверившей в себя» Ивлеевой на предложение о совместном прямом эфире

Москва, 19 апреля. Российский исполнитель Тимати оценил предложение телеведущей Анастасии Ивлеевой принять участие в ее новом Instagram-шоу «Прямой карантин». По его мнению, звезда «Орла и решки» еще не доросла до того уровня, чтобы приглашать его в собственную программу.

Ранее Ивлеева записала в Stories обращение к певцу, в котором сообщила, что вскоре должен выйти 13-й выпуск «Прямого карантина», и поскольку это число «принадлежит» Тимати, она хотела бы видеть рэпера в шоу. Чтобы добиться участия исполнителя, Ивлеева заявила о неком «интересном предложении» для него.

После этого поклонники ведущей атаковали страницу Тимати, чем вызвали его недовольство. Разозлившийся артист записал для Ивлеевой ответ.

«Я понял, что ты мне кидаешь вызов, дорогая. Я взял время, посмотрел твои выпуски, посмотрел твой прямой эфир, который ты сейчас записала, твои Stories, выпуски с гостями — изучил их. Я тебе скажу честно: в программе Елены Малышевой в два раза больше экшена, чем в твоих выпусках. Ты не готова ко мне физически», — заявил звезда лейбла Black Star.

Тимати заверил, что если эфир с ним состоится, он съест Ивлееву с потрохами. Певец посоветовал ведущей качественно подготовиться к общению с ним и прислать ему предложения по программе.

Шоу «Прямой карантин» Ивлеева запустила во время самоизоляции. В рамках программы известная телеведущая устраивает в Instagram прямые эфиры с разными звездами, в которых узнает, как они проводят вынужденный карантин, и организует для них разные челленджи.