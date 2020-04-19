Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 6060 за сутки

Москва, 19 апреля. Более шести тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в 78 регионах России за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением вируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6060 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни», — уточнили в оперштабе.

Согласно последним данным, больше всего случаев заболевания выявлено в Москве — 3570, в Московской области — 709, Нижегородской области — 129 и в Санкт-Петербурге — 114. Выписано по выздоровлению 234 человека, 48 пациентов скончались.

В целом, в России зафиксировано 42 853 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 160 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США, где президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».

Власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.